英國批准使用默沙東抗新冠口服藥 成全球首國

美國藥廠默沙東研發的新冠肺炎口服藥molnupiravir已獲多國政府爭相洽購，英國藥物監管機構周四批准向特定患者使用新冠肺炎口服藥molnupiravir，確診患者出現病徵後連續5日服藥。英國亦成為全球首個授權使用molnupiravir的國家。

默沙東簽專利授權協議 允其他藥廠產抗新冠口服藥 【下一頁】

英國藥監機構（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency， 簡稱MHRA）於周四（4日），批准授權使用默沙東研發的新冠肺炎口服藥molnupiravir，成為全球首個批准使用該抗新冠口服藥的國家。

MRHA建議向新冠病情輕微至中等、且有最少一項可導致重症風險的因素，如肥胖、高齡、糖尿病及心臟病等的患者服用，並引用藥物臨床數據指，建議新冠確診患者每日兩次、連續5日服用藥物，可有效降低住院風險及死亡率。

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英國國民保健服務（NHS）專家波伊斯（Stephen Powis）表示，英國將進入冬季疫情高峰期，口服藥可能先授權讓出現併發症風險高的患者使用。

此外，美國食品及藥物管理局（FDA）獨立顧問委員會將於11月30日舉行會議，討論及檢視molnupiravir的安全性及有效性數據，並投票決定是否授權使用口服藥molnupiravir。

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責任編輯：郭麗明