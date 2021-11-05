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美國銀行業重整旗鼓

股市 12:00 2021/11/05

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美國銀行股曾於去年初大幅下跌，因投資者憂慮新冠疫情所導致的經濟封鎖，會嚴重削弱銀行的貸款組合質素。然而18個月過去，銀行股的強韌表現已獲證明。若果經濟持續改善，未來數年的貸款及利率增長將刺激銀行業收入反彈，盈利預測亦將具上行潛力。我們預計銀行股前景續向好。

在疫情爆發的最初幾個月，銀行建立了龐大的貸款虧損儲備，以抵禦疫情相關的損失。我們認為，由於政府提供財政支持，加上銀行與受疫情影響的借款人保持合作，故實際損失有限，上述儲備充足有餘。

儘管美國仍受Delta變種病毒引發的新一波疫情影響，但當地經濟看似可在確診個案上升的同時保持穩定。根據我們與銀行管理團隊的討論，我們認為Delta變種病毒疫情升溫不大可能導致貸款虧損顯著增加。

我們見到，銀行業毋須再為貸款虧損作出巨額撥備，帶動盈利由2020年的低迷水平回升。然而，銀行業的收入仍面臨不利因素，原因是絕對利率水平下降及貸款需求不足。我們認為步入2022年，上述趨勢應會逆轉，經濟亦將持續正常化。 

隨著經濟反彈勢頭增強，以及政府刺激經濟計劃逐步退出，我們預計貸款需求將會加速。多家銀行的管理團隊近日均表示，內部待批貸款量已回升至疫前水平。

另外，我們預計供應鏈將於明年逐步恢復正常，商戶亦會補充庫存，利好貸款需求。 汽車經銷商是最明顯的例子之一，其庫存水平近期大幅下降。隨著新車生產於2022年開始正常化，庫存水平很可能反彈。

投資者亦需注意另外兩項重要因素。貸款潛在的增長有望推高淨利息收益，刺激收入反彈，而利率環境更趨正常化亦會提供額外催化劑。另外，美聯儲宣佈會於11月開始縮減買債活動。我們認為此舉將惠及銀行業，因為銀行可將部份閒置現金投資於利率更高的貸款及證券。

我們認為，經濟自疫情中持續復甦，顯然會為銀行業未來的基本面及盈利帶來支持。銀行股的估值相對歷史平均及廣泛指數而言仍然偏低，為銀行板塊帶來吸引力。

撰文 : 宏利投資管理美國銀行投資組合管理團隊

欄名 : 基金卓見

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