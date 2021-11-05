【新冠疫情】世衛恐歐洲疫情續升溫 或增50萬死

歐洲地區因新冠肺炎疫苗接種理想，多國已放寬防疫措施。世界衛生組織警告，歐洲將再次成為全球新冠肺炎疫情的中心，預計2022年2月時，新冠肺炎死亡人數會增加50萬人，新確診亦突破新高。

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世衛歐洲主任克魯格（Hans Kluge）表示，歐洲53個國家現正或已經再次面臨新冠病毒的威脅，促請各國政府維持或重新實施公共防疫措施，並強調即使部分國家疫苗接種率高，仍然需要做好防疫措施才能達致更佳防疫效果。

克魯格指出，歐洲及中亞的確診﹑死亡及每日新增感染人數在過去1個月中，分別上升6%﹑12%及55%，兩地區合計佔全球近6成確診，總體新冠死亡人數近半。克魯格表示，歐洲最新疫情中，老人感染及死亡增加最讓人憂慮，過去一周重症入院數翻倍，75%死亡來自65歲或以上。

按照現時的歐洲疫情疫情推算，克魯格估計至明年2月時，歐洲可能會累計增加50萬新冠死亡個案，43個歐洲國家面臨嚴重床位不足問題。克魯格呼籲，歐洲各國積極加強接種，因為絕大多數重症入院及死亡均是未接種人士。

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世衛歐洲資深緊急事務專員斯莫爾活特（Catherine Smallwood）則指出，多數放寬防疫的歐洲國家出現確診上升，但疫苗讓諸國未有再次出現世衛估計的重症及死亡率。但斯莫爾活特警告，即使在高疫苗接種國家，仍有不少人對疫苗抱有懷疑，導致多國面臨不可預期的疫情爆發風險。

德國周四（4日）錄得33,949宗新確診，創下去年12月以來新高。東歐國家保加利亞與羅馬尼亞的疫苗接種率落後其他歐洲國家不少，同樣在過去一周創出新高。荷蘭﹑拉脫維亞及立陶宛等國亦再次收緊防疫。

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責任編輯：吳漢培