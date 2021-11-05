【恒大3333】許家印：恒大近5年還息連本2.6萬億人幣　重申全力以赴保交樓　恒大跌逾1%

▲ 許家印：恒大近5年還息連本2.6萬億人幣

內媒報道，中國恒大 （03333） 主席許家印在內部會議上指，除了重申必須全力以赴復工復產保交樓，亦披露了內部數據。許家印指，從2016年1月1日到2021年6月30日，5年半的時間，恒大幾項主要的支出就達5.01萬億元（人民幣，下同），其中歸還到期貸款本2.25萬億元，支付貸款利息3670億元，交納稅金2216億元，支付土地款9634億元，支付工程款、材料款等建安費用9736億元，管理及營銷費用支出2381億元。

這意味，恒大過去5年償還本金和利息共計約2.61萬億元。

恒大：近4個月完成184個項目交付，10月僅交付39個項目、涉7568戶，看【下一頁】

許家印鼓勵員工指，「越是公司困難的時候，大家越要有定力，房地產是資金密集型行業，需要龐大的現金流。」

許家印強調，必須全力以赴復工復產保交樓，才能恢復銷售，才能恢復正常經營，才能歸還各方面欠款。

另外，恒大周四（4日）至少傳出3項融資消息，包括恒大旗下財務公司將香港項目「珺瓏灣」相關按揭以「次級抵押」套現、洽售恒騰網絡 （00136） 股權和恒大汽車 （00708） 出售英國公司Protean。

房企爆煲憂慮升溫，內房股普跌，恒大跌1.7%，報2.32港元。

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