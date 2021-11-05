【ESG】ESG全球關注　管好能源消耗優化效益

▲ 施耐德電氣香港區總裁趙啟文表示，可持續發展將成為大部分企業於競爭中的一個主要優勢，數碼化已幫助不少企業有效應對能源危機及進行轉型。（湯致遠攝）

第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）正於英國格拉斯哥召開，各國就多項措施發表簽署聲明，如淘汰煤炭及停止投資化石燃料等。

ESG（環境、社會和企業管治）亦是全球企業關注的議題，有調查顯示，有6成企業以數碼化方案優化能源效益及實現碳中和，5成7的企業視科技與創新，為減碳關鍵因素。

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為了解本地企業對實現減碳目標的看法，施耐德電氣（Schneider Electric）於今年10月在促進可持續發展的商業論壇ReThink HK 2021上，對近300名受訪者進行問卷調查，受訪者包括商界領袖及關注可持續發展的專家。

結果顯示，6成受訪者表示其公司透過數碼方案，以優化能源效益及實現減碳。管理與策略（58%）及科技與創新（57%），同樣被視為減碳關鍵因素（見表）。

大部分受訪者認同，若科技配合業務發展及環境目標，將有效提升生產力並節省成本。有57%已採用具高能源效益的數碼方案，減少碳足迹；近半（45%）正計劃實施長遠及具可持續性的能源管理，而24%則採用替代能源如燃料轉換等。

AI閉合迴路控制 助冷卻優化

施耐德電氣香港區總裁趙啟文表示，調查結果反映減碳的重要性，以及未來趨勢正逐步邁向政府2050年前達到碳中和的目標，而2021年施政報告的減碳策略及措施，亦正正賦予業界達成目的的推動力。

公司會透過創新方案及服務如EcoStruxure IT Advisor，協助不同行業策劃及實現數碼化和減碳措施，透過結合具策略性的計劃及高效益數碼方案，協助客戶達到迅速、顯著及可持續的節能成效。

企業紛數碼轉型，數據中心儲存量需求增加，令冷卻系統的能源消耗也隨之上升。針對上述情況，企業可利用新的解決方案，先進行規劃及模擬運作，優化設施以減少營運開支。以AI為基礎的閉合迴路控制系統，有助冷卻優化（Cooling Optimize），更可自動及持續地調整氣流，讓數據中心的冷卻系統，以最少的能源消耗並維持運作，令伺服器的溫度保持穩定。施耐德電氣（香港）關鍵電源業務總監李永堂稱，現時有一間本港上市公司透過以上方式，令其數據中心減少約76%用於冷卻系統的能源消耗。

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PowerTag監察 40製冷機用電

疫情亦催生零售業數碼化的速度，一些Retail Integrated Management Platform解決方案，提供可靠而高效能的全天候監察，商店可確保處理關鍵任務的系統運作正常，同時可簡化不同店舖系統運作的複雜性、避免存貨損失等情況，同時可提高能源效益。施耐德電氣（香港）策略及業務發展總監李沛銓表示，在疫情初期，市民到超市搶購食物。對超市來說，冷凍櫃經常開關，會令食物溫度上升，導致變質。該公司就與本地一間連鎖超市合作，在17間分店設置超過80個PowerTag（類似能源監察感應器），監察超過40個製冷壓縮機的用電情況、溫度等，以管理能源的使用情況。

對於企業愈來愈注重ESG，趙啟文表示，氣候變化有如疫情般衝擊全球，影響每個國家、企業以及社區。可持續發展將成為大部分企業於競爭中的一個主要優勢，公司亦觀察到數碼化，已幫助不少企業有效應對能源危機及進行轉型，於不明朗的經濟環境下穩定發展。數碼技術與創新科技早已改變人們的工作與生活模式，減低對環境造成的影響。

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記者：廖淑瑩