【內房危機】內房流動性危機未解除　多間內房股債齊跌、奧園世茂跌逾一成

▲ 內房流動性危機未解除 多間內房股債齊跌

佳兆業集團 （01638） 擔保的理財產品出現兌付逾期，網傳佳兆業流動性出現問題，令市場對內房對債務的償還能力擔憂加劇。多隻內房債券及內房股價今日均出現下跌，包括禹州集團 （01628） 、世茂集團 （00813） 、中國奧園 （03883） 、融創中國 （01918） 等在內。

有哪些即將到期的內房債？

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佳兆業系內4家股份停牌，昨認理財產品逾期兌付【下一頁】

多間內房今日股價齊下挫。中國奧園跌12.7%，報2.2元；世茂集團跌10.8%，報9.95元；融創中國跌6.8%，報13.74元；禹州集團跌6%，報0.78元。

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債券方面，多間內房的境外債及境內債均出現下跌。當中，世茂集團一筆一年內到期的境內債券「15世茂02」，今日盤中突然大跌逾25%，觸發停止交易；禹州集團境內債「19禹州02」一度跌逾19%。

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記者：梁安琪