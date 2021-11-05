  • 27°C
香港時間 : 20211105日 (五) 13:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】內房流動性危機未解除　多間內房股債齊跌、奧園世茂跌逾一成

股市 13:32 2021/11/05

分享：

內房流動性危機未解除　多間內房股債齊跌

佳兆業集團 （01638） 擔保的理財產品出現兌付逾期，網傳佳兆業流動性出現問題，令市場對內房對債務的償還能力擔憂加劇。多隻內房債券及內房股價今日均出現下跌，包括禹州集團 （01628） 、世茂集團 （00813） 、中國奧園 （03883） 、融創中國 （01918） 等在內。

有哪些即將到期的內房債？

    點擊圖片放大
    +8
    +7

佳兆業系內4家股份停牌，昨認理財產品逾期兌付【下一頁】

多間內房今日股價齊下挫。中國奧園跌12.7%，報2.2元；世茂集團跌10.8%，報9.95元；融創中國跌6.8%，報13.74元；禹州集團跌6%，報0.78元。

奧園健康：正與第三方洽售物管業務，奧園健康大瀉兩成半、奧園插一成【下一頁】 

債券方面，多間內房的境外債及境內債均出現下跌。當中，世茂集團一筆一年內到期的境內債券「15世茂02」，今日盤中突然大跌逾25%，觸發停止交易；禹州集團境內債「19禹州02」一度跌逾19%。

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分折市況，做好開市準備*【按此】 

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：【恒大3333】許家印披露過去5年還貸款本金及利息2.6萬億人幣　重申全力以赴保交樓　恒大跌逾1%

【恒大3333】財匯局：未見恒大反映內房具系統性風險　擴權考慮招聘會計師公會職員

*同場加映 →【ET財智Talk】中資股估值吸引可吸納？教你從監管環境中尋寶（立即收看） 

記者：梁安琪

港股 債券 中國奧園（03883） 融創中國（01918） 佳兆業集團（01638） 世茂集團（00813）

上一篇文章

美股強勁但港股挾唔起　黃偉豪話你知點解

下一篇文章

譚仔2217重上「水面」返招股價3.33元之上　散戶3.5元追入問上望空間
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【四叔李兆基】恒地李家傑：父親身體很好　對恒地投得地王「笑到見牙唔見眼」
【四叔李兆基】恒地李家傑：父親身體很好　對恒地投得地王「笑到見牙唔見眼」
【恒指夜期+ADR】滙豐阿里騰訊美團ADR齊低港3%　夜期瀉284點
【恒指夜期+ADR】滙豐阿里騰訊美團ADR齊低港3%　夜期瀉284點
【港股市況】恒指午後跌逾200點續於二萬五爭持　 舜宇升6%（不斷更新）
【港股市況】恒指午後跌逾200點續於二萬五爭持　 舜宇升6%（不斷更新）
【美股期貨】美股期貨個別發展　美債息率跌後輕微反彈、金價上升
【美股期貨】美股期貨個別發展　美債息率跌後輕微反彈、金價上升
美股走勢強可維持幾耐？看好美股欲加倉話你知有哪些好選擇
美股走勢強可維持幾耐？看好美股欲加倉話你知有哪些好選擇
【開市9點半】零售股憧憬中港通關有進展　滙豐倫敦股價急插、英央行意外不加息
【開市9點半】零售股憧憬中港通關有進展　滙豐倫敦股價急插、英央行意外不加息
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款