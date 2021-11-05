CEO思維　魏麗霞　逆境CSR　做好準備　鋪路待時機

魏麗霞(Lisa) ，上市公司國際家居零售有限公司主席兼行政總裁，經營家居零售30年，旗下店舖以「日本城」、「123 by ELLA」、「多來買」、「生活提案」及「日記士多」等品牌營運，共有300多間分店，提供逾2萬款家品，是香港首屈一指的家品零售企業家。



用「機會是留給有準備的人」這句說話， 印證日本城母公司國際家居零售集團（上市編號： 01373）主席兼行政總裁魏麗霞（Lisa）在疫情期間， 領導員工達致目標的魄力和高瞻遠矚的洞察力，更見它的真確。



所謂目標，指的是今天已唾手可得、微不足道的口罩。去年初，口罩供應令港人極為困擾。 「那天是大年初一，在日本城店外逾千人排隊買口罩的『墟冚』情況，至今仍不時在我腦海浮現！」Lisa娓娓道來，思緒彷彿回到她和日本城團隊都應該放假的「大日子」。



那是連政府、大企業都缺乏口罩的時期，搜尋貨源、採購、驗收、派籌、銷售等，每項都是挑戰，每個環節都令Lisa費盡心思：「我真的不想顧客捱更抵夜排隊取籌，卻沒有更好的辦法，同時又怕派多了籌，令顧客失望！」



兩年來，日本城不但賣口罩，也賣其他抗疫物品， 今年3月，Lisa甚至毅然設廠生產口罩。「我們是上市公司，固然需要向股東負責，但日本城服務港人30年，在市民最需要我們的時候，我們必須全力以赴，真心為香港做點事！」Lisa覺得，除了做生意外，她能夠帶領着日本城為社會盡一分力，為團隊感到自豪。

▲ 日本城於1991年成立，很高興今年已經踏入30周年！過往即使面對種種挑戰，但得到各位顧客的支持，日本城業務亦得以穩固地發展。於未來的日子，公司在強大嘅零售網絡，同全新形象的J Fun會員平台上，繼續大力發展O2O全渠道營運模式，提供各項更便捷的服務，邁向「便利生活綜合店」發展方向，為各位顧客「隨時隨地‧家添溫暖」。

盡社責 生產口罩



面對這次世紀疫症，因Lisa早已有全球採購網絡，而且建立了多年的合作關係，與供應商累積了信用，才造就了她謙稱的「微小的社會建樹」。不過，若不是互相信任，在全世界都鬧口罩荒的時候，有誰會體諒你正值假期而不能以現金預付貨款？



Lisa憶述，在全球搶購口罩的情況下，她曾遇上不少困難，更深刻體會到穩住貨源的艱難。但即使設廠自行生產，由零售商變身製造商，箇中挑戰亦非常嚴峻， 無論是原材料熔噴布的採購，還是無塵車間的認證等， 對Lisa和她的團隊都是新挑戰，令她欣慰的是，自家品牌的口罩「Smile365」成功贏得顧客的讚賞和口碑。



選擇在大年初一賣口罩，比原定初四開市提早了幾天，可見Lisa不但急市民所急，而且一盒口罩只售49.9港元，並沒有乘機牟取暴利，這才是真正實踐了企業社會責任（CSR）。



樂轉型 無懼挑戰



零售業的挑戰，比起疫情初期口罩供需一役，可能還要嚴峻，例如數碼轉型便是行業的大趨勢。日本城的綫上銷售業務已開展了5、6年JFun會員手機應用程式（App）的顧客數目已成功突破100萬！

Lisa還透露，現時顧客不論年齡，都已很習慣「儲積分、換購、攞優惠」。她強調零售業要轉變，並不是盲目地單靠網站或App便可成功，而是需要整個銷售流程，包括採購、物流配送、倉儲，甚至品管及市場營銷等環節，都要配合並做得出色，才不會被市場的新競爭者或新的銷售模式所取代。

▲ Lisa（左）充滿正能量、永遠都從容不逼地運籌帷幄，眼光總會比別人放得更遠。作為掌舵人，這些特質對企業無疑有很大的推動力。圖為Lisa 與筆者（Grace Tse，謝景霞）於訪問當日合照。



談到未來3年的發展大計，Lisa點出了綫上綫下配合聯動，以及各環節自動化兩大關鍵。「如果我們可以讓顧客即買即取，便可在減少倉儲成本的同時，真正達到 『貨如輪轉』的理想境界！」談笑間，Lisa已前瞻了集團乃至行業的路向。事實上，在Lisa的領導下，日本城近年已從家品零售，轉型至綜合型家庭消費品的綜合便利店，瞄準本地家庭快速消費品的市場。



「成功屬於昨天，堅持為未來鋪路」，Lisa以此自勉。她指出，不少國際品牌曾有幾許輝煌，卻因沒有危機感，失去了顧客的支持而在市場上消失。「我很希望，我和團隊一起比別人跑快一些，早着先機，才能夠比市場需求領先一步。」Lisa正帶領着日本城擁抱挑戰，航向未來。

後記CSR的真正實踐



認識Lisa多年，今次藉着《CEO思維》才有機會細聽Lisa的管理心得。那些年，一個自北京來港的女孩在陌生的地方打拼，絕不容易，而Lisa勤奮、不怕吃虧，正是她奠定成功的元素。



我特別選了她這個年初一賣口罩的故事——所有CEO都不會「忽然成功」，而機會亦只會偏心於那些早有準備，就像Lisa的人。當機會來到，她能夠果斷決定，號召同事，精準完成社會使命。



更重要的是，Lisa的成功，不是她賣口罩賺個盤滿缽滿，反而是那售價不到50元一盒的口罩，它背後的意義，給了我們一個思考CSR的空間。

（資料由客戶提供）