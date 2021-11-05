【滙豐HSBC】滙豐股價大跌5%　英倫銀行意外不加息

▲ 【滙豐HSBC】滙豐股價大跌 英倫銀行意外不加息

HSBC滙豐 （00005） 股價受累英倫銀行意外不加息，滙豐今早股價開市即跌4.6%報45元﹐為近兩周低位。英倫銀行周四公布維持現行0.1厘利率，外界原預期英倫銀行宣布加息，成為首個加息的G7國家，市場憧憬滙豐短期淨利息收入可受惠加息的預期落空。

至上午10時，滙豐股價暫報44.8元，跌5%，成交增至5億元。

高盛原先已發表報告，預期英國最快本周加息，調整對當地銀行股的預測，並上調滙豐 （00005） 2025年前的盈利預測及目標價。

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英國盛傳最快本周加息 高盛上調滙豐盈測及目標價，可見【下一頁】

英倫銀行昨表示，會繼續實施現行買債計劃，維持整個資產購買計劃規模在8,950億英鎊，但強調為實現通脹回落2%水平，未來數個月有需要上調利率。

英倫銀行議息聲明內指出，貨幣政策委員會（MPC）內投票委員以「7比2」決定不加息，反對不加息的成員支持加息至0.25厘。

英倫銀行下調未來12個月通脹預測，由3.2%降至3.1%。受天然氣價格上升影響，英國上月通脹大約在4%，英倫銀行預期11月通脹將升至4.5%，並在整個冬天維持在此水平，預計通脹於明年4月見頂，通脹水平大約為5%。

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