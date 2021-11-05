【佳兆業停牌】佳兆業系內4家股份停牌將公布內幕消息　昨認理財產品逾期兌付

▲ 【佳兆業停牌】佳兆業系內4家股份停牌 昨認理財產品逾期兌付

佳兆業系內四隻股份開市前停牌，停牌股份包括佳兆業 （01638） 、佳兆業健康 （00876） 、佳兆業美好 （02168） 、佳兆業資本 （00936） 。佳兆業發通告指，將刊發有關公司的內幕消息。佳兆業昨日承認，由錦恒財富發行、佳兆業集團擔保的產品出現兌付逾期，正尋求兌付方案。

佳兆業知多啲

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內媒報道指，有大批佳兆業 理財產品買家收到 客戶服務部通知未能如期支付訊息，繼而 湧到佳兆業總部，尋求兌付方案，並指涉及理財產品總值127億元人民幣。

佳兆業 主席郭英成據報以電話向現場投資人表示，因身體原因在醫院，承諾「佳兆業是負責任的企業，給佳兆業時間，有能力和辦法償還。」

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