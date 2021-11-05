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【佳兆業停牌】佳兆業系內4家股份停牌將公布內幕消息　昨認理財產品逾期兌付

股市 12:07 2021/11/05

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【佳兆業停牌】佳兆業系內4家股份停牌　昨認理財產品逾期兌付

佳兆業系內四隻股份開市前停牌，停牌股份包括佳兆業 （01638） 、佳兆業健康 （00876） 、佳兆業美好 （02168） 、佳兆業資本 （00936） 。佳兆業發通告指，將刊發有關公司的內幕消息。佳兆業昨日承認，由錦恒財富發行、佳兆業集團擔保的產品出現兌付逾期，正尋求兌付方案。

佳兆業知多啲

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內媒報道指，有大批佳兆業理財產品買家收到客戶服務部通知未能如期支付訊息，繼而湧到佳兆業總部，尋求兌付方案，並指涉及理財產品總值127億元人民幣。

佳兆業主席郭英成據報以電話向現場投資人表示，因身體原因在醫院，承諾「佳兆業是負責任的企業，給佳兆業時間，有能力和辦法償還。」

華人置業場外四度沽佳兆業票據 料累計虧損13.55億元，可見【下一頁】

佳兆業遭標普降評至「CCC+」、憂無力為250億境外債再融資，可見【下一頁】

逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分折市況，做好開市準備【按此】 

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

*同場加映 →【ET財智Talk】中資股估值吸引可吸納？教你從監管環境中尋寶（立即收看） 

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【內房危機】佳兆業理財產品兌付逾期、買家湧總部　郭英成：有能力償還、深圳監管傳周五約見佳兆業花樣年

【內房股】內媒指房地產融資已基本恢復正常　佳兆業反彈逾一成、綠城中國升8%

港股 停牌 佳兆業集團（01638） 佳兆業美好（02168） 佳兆業資本（00936） 佳兆業健康（00876）
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