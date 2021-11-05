【新股IPO】優矩互動UJU HOLDING下限6.7元定價　一手中籤16%抽8手穩中一手

綫上短視頻營銷解決方案供應商優矩互動UJU HOLDING （新上市編號：01948） 公布招股結果。UJU以招股價下限6.7元定價，集資淨額約7.5億元，一手1000股中籤率15.7%，抽8手可穩獲一手。UJU將於下周一（8日）掛牌。

公開發售部分，合共接獲約1.3萬份有效申請，獲超額認購3.5倍。國際配售超額認購約1倍。

所得款項淨額約59.3%，，將用於透過提升與現有媒體合作夥伴的關係以及擴大廣告主客戶及媒體合作夥伴群擴展業務；約16.0%，將用於尋戰略性投資和收購商機；約9.9%為營運資金及一般企業用途；約6.6%用於提升內容製作能力。

該股上市引入基石投資者，認購金額合共1,500萬美元，其中字節跳動香港認購1,000萬美元，小米集團 （01810） 全資持有的Green Better認購500萬美元。

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