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【ET財經早點1分鐘】美股Nvidia急漲12%創新高 1個月飈五成狂追Tesla

股市 07:00 2021/11/05

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美股Nvidia股價急升12%，高見313.65美元，創歷史新高，市值7400億美元，並取代Tesla成為成交最活躍美股，成交達339億美元。

至於急升原因，是美銀認為生產圖形處理器的Nvidia是facebook發展元宇宙的最佳受惠股。

Nvidia自10月初展升浪，約一個月時間急升5成，升幅媲美股價狂升的Tesla。

納指創新高 今年最長升浪

聯儲局議息後，市場憧憬貨幣政策環境依然寬鬆。

摩根資管表示，雖然儲局展開減買債計劃，但未來8個月仍會額外購買逾4,000億美元債券，而且利率仍處於零水平，反映貨幣政策環境依然寬鬆，將繼續利好股票及債券等風險資產。

納指繼續創新高，連升第9日，是今年以來最長的升浪。

滙豐ADR急瀉 夜期跌284點失25000關

港股方面，四大重磅藍籌股ADR急瀉。

英倫銀行意外維持利率，市場原本預期會加息。滙豐外圍股價應聲急跌，低港收市價3.4%，折算收報45.55港元。

在港股價急升的騰訊、阿里及美團 ，在紐約股價亦未有跟升，拖累夜期急瀉284點，失守25000關。

欄名 : ET財經早點1分鐘

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