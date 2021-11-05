【港股市況】林鄭冀最快2月通關、零售股變動不大　友邦逆市彈近2%、油股下跌 （不斷更新）

美股個別發展，三大指數中，道指結束過去五個交易日升勢；納指及標普500指數上升，再創紀錄新高兼收市新高。英倫銀行出乎意料維持利率不變，英國股市結束連續兩日跌勢﹐德國及法國股市亦繼續造好。港股ADR全線下挫，滙豐 （00005） ADR跌逾3%。恒指今日料下跌，繼續在二萬五關爭持。

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【11：49】華虹半導體 （01347） 逆市造好，現升逾半成，最新報46.55元，盤中高見47.4元；另外中芯 （00981） 現升1.3%，最新報23.5元；晶門半導體 （02878） 現升2.7%。

【11：44】李寧 （02331） 連升3日，現再升3.9%，最新報94.3元，盤中高見95.55元，成交額8.2億元。該股3日暫累升一成半。另外，安踏 （02020） 未受高層醜聞影響，現再升逾1%，最新報126元。

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【11：06】油股下跌，中石油 （00857） 現跌3.6%，最新報3.49元，盤中低見3.43元，創1個月低；中石化 （00386） 現跌1.6%，最新報3.76元；中海油 （00883） 現跌1.3%，最新報8.23元，盤中低見8.18元。

【10：48】行政長官林鄭月娥指，內地與本港衞生專家對接有良好進展，期望最快明年二月能與內地實現有規模免檢疫通關。零售股昨日炒高後，今日變動不大，六福 （00590） 回吐1.8%、周大福 （01929） 升不足1%、莎莎 （00178） 無升跌。

【10：46】浙江世寶 （01057） 現漲兩成，最新報1.8元，盤中曾升23%高見1.87，成交額1940萬元。

【10：19】百濟神州 （06160） 虧損收窄。截至9月底止首三季，營業額9.6億美元，按年升3.6倍，虧損收窄至8.3億美元，去年同期則蝕11億元。百濟神州今日逆市上升，現升逾1%，最新報227.2元。

【10：10】奧園健康 （03662） 稱正洽售物管業務權益，奧園健康及其母企奧園 （03883） 下挫。奧園現跌一成，最新報2.27元；奧園健康現挫22%，最新報2.9元。

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【09：53】中港有望通關，友邦 （01299） 有望受惠，現反彈1.6%，最新報87元。

【09：48】港股跌幅擴大，恒指曾跌逾400點，試24800關口。科技股下挫，騰訊 （00700） 現跌逾2%，最新報496.4元；阿里巴巴 （09988） 跌3%、美團 （03690） 跌逾2%。滙豐 （00005） 現挫半成，最新報44.8元；渣打 （02888） 亦跌4%，最新報46.9元。

【09：30】恒指跌逾300點，英倫銀行意外不加息，滙豐 （00005） 現跌近4%，最新報45.3元，盤中曾低見44.95元。

【09：21】恒指今日低開274點報24950點，再跌穿二萬五。

【09：00】佳兆業 （01638） 、佳兆業健康 （00876） 、佳兆業美好 （02168） 、佳兆業資本 （00936） 開市前停牌。

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Nvidia急漲12%創新高 1個月飈5成狂追Tesla

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【07：15】OPEC＋維持12月每日石油產量再增加40萬桶的安排，未有理會美國提出進一步增產的要求。不過，沙特阿拉伯電視台報道，沙特12月產油量將達到每日1000萬桶，是疫情以來首次，另外市場猜測美國可能動用戰略儲備。

紐約期油收市報每桶78.81美元，跌2.05美元，跌幅2.5%。布蘭特期油收市報每桶80.54美元，跌1.45美元，跌幅1.8%。

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【07：10】港股ADR全線下跌，滙豐 （00005） ADR折合港元計，收報45.55元，較本港收市跌3.4%； 騰訊 （00700） ADR收報468.49元，較本港收市跌2.6%。

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【07：00】道指收市跌33點，報36124點；標指升19點，報4680點；納指升128點，報15940點。

NVIDIA（美：NVDA）收升12%至298.01美元，再創歷史新高，市值超越7,000億美元，成為美國第7大公司。富國銀行將目標價由245美元上調至320美元，認為元宇宙將為這間芯片生產商帶來極大機遇。

莫德納（美：MRNA）將今年新冠疫苗銷售預測下調了50億美元，令公司股價急跌近18%，收報284.02美元。

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港股上日市況：【按此】

【開市9點半】零售股憧憬中港通關有進展 滙豐倫敦股價急插、英央行意外不加息

負任編輯：吳敏芳