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【港股市況】外圍造好惟港股ADR線跌 港股料續弱、留意滙豐

股市 07:15 2021/11/05

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美股個別發展，三大指數中，道指結束過去五個交易日升勢；納指及標普500指數上升，再創紀錄新高兼收市新高。

Nvidia急漲12%創新高 1個月飈5成狂追Tesla

英倫銀行出乎意料維持利率不變，英國股市結束連續兩日跌勢﹐德國及法國股市亦繼續造好。港股ADR全線下挫，滙豐 （00005） ADR跌逾3%。恒指今日料下跌，繼續在二萬五關爭持。

*今早9時《ET開市直擊》黃偉豪為你分析市況，做好開市準備*【按此】

【07：15】OPEC＋維持12月每日石油產量再增加40萬桶的安排，未有理會美國提出進一步增產的要求。不過，沙特阿拉伯電視台報道，沙特12月產油量將達到每日1000萬桶，是疫情以來首次，另外市場猜測美國可能動用戰略儲備。

紐約期油收市報每桶78.81美元，跌2.05美元，跌幅2.5%。布蘭特期油收市報每桶80.54美元，跌1.45美元，跌幅1.8%。

【07：10】港股ADR全線下跌，滙豐 （00005） ADR折合港元計，收報45.55元，較本港收市跌3.4%； 騰訊 （00700） ADR收報468.49元，較本港收市跌2.6%。

【07：00】道指收市跌33點，報36124點；標指升19點，報4680點；納指升128點，報15940點。

NVIDIA（美：NVDA）收升12%至298.01美元，再創歷史新高，市值超越7,000億美元，成為美國第7大公司。富國銀行將目標價由245美元上調至320美元，認為元宇宙將為這間芯片生產商帶來極大機遇。

莫德納（美：MRNA）將今年新冠疫苗銷售預測下調了50億美元，令公司股價急跌近18%，收報284.02美元。

港股上日市況：【按此】

【開市9點半】零售股憧憬中港通關有進展　滙豐倫敦股價急插、英央行意外不加息

負任編輯：吳敏芳

恒生指數 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數 標準普爾500指數 石油 美股 港股 ADR 滙豐控股（00005） 布蘭特期油

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