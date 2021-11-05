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藍色起源起訴NASA失敗 未能推翻SpaceX 29億美元登月合同

股市 02:49 2021/11/05

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藍色起源起訴NASA失敗，未能推翻SpaceX 29億美元登月合同。（法新社資料圖片）

外電報道，美國聯邦索賠法院（U.S Court of Federal Claims）駁回了太空探索技術公司「藍色起源」（Blue Origin）針對美國宇航局（NASA）的上訴。

今年8月份，亞馬遜創始人貝索斯（Jeff Bezos）旗下太空探索技術公司「藍色起源」將NASA告上法庭，抗議NASA將一份利潤豐厚的登月合同授予特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索技術公司SpaceX。

該訴訟源自今年4月，當時NASA授予SpaceX一份價值近29億美元的合同，以建造一艘航天器，最早在2024年將宇航員送往月球表面。NASA最初曾表示，有意將合同授予幾家供應商。但最終，NASA稱，由於預算限制，將只與一家供應商簽訂合同。與其他公司相比，SpaceX的出價要便宜得多。

「藍色起源」則表示不滿，稱NASA違背了使用多家供應商的意圖，未能給其他公司重新評估各自投標成本的機會。隨後，「藍色起源」向美國政府監管機構－－政府問責局提起訴訟，希望推翻NASA的該決定。但8月初，政府問責局駁回了「藍色起源」的起訴，稱NASA沒有違反採購法或相關法規。

8月中旬，「藍色起源」又將NASA告上美國聯邦索賠法院。今日，美國聯邦索賠法院法官赫特林（Richard Hertling ）也駁回了「藍色起源」的請求。

目前，法院的裁決是密封的（保密的），因為案件包含兩家公司的專有信息。但赫特林要求各方在11月18日之前提交擬議的修訂意見，並公開發布。

相關新聞：【太空商機】藍色起源推商用太空站計劃　料2025至2030年間開始營運

貝索斯旗下藍色起源　指控太空總署登月合約批核不公

責任編輯：李勝君


 

航天科技 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美股 月球 SpaceX 馬斯克 貝索斯 美國太空總署

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