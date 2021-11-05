Meta澄清：Facebook關閉面部識別系統 　惟「元宇宙」產品繼續使用

▲ Meta澄清指Facebook關閉面部識別系統，惟「元宇宙」產品繼續使用。（法新社資料圖片）

據報道，Facebook本周早些時候宣布，將不再在其平台上部署面部識別技術；但Facebook母公司Meta今日稱，這一承諾不適用於其「元宇宙」（metaverse）產品。

令隱私倡導者和面部識別系統批評者感到高興的是，Facebook本周一表示，將關閉其面部識別工具，並刪除收集的超過10億人的面部模板。Facebook的面部識別技術主要用於識別上傳照片中的人，以便進行標記，因此備受爭議。

雖然Facebook不再使用面部識別技術，但其母公司Meta今日稱，這一限制不適用於其「元宇宙」產品。

Meta發言人格羅斯（Jason Grosse）稱：「我們相信，在保持隱私、控制和透明度的前提下，這項技術有可能在未來賦予積極的使用案例。我們將繼續探索這一方法，同時考慮我們未來的計算平台和設備，如何能更好地滿足人們的需求。」

該報道稱，Meta在大舉進軍「元宇宙」的過程中，將繼續使用各種生物識別工具，其中包括備受爭議的DeepFace算法。DeepFace是一項人工智能技術，將Facebook面部識別系統生成的面部模板與用戶照片進行匹配。

Meta的「元宇宙」是一個多用戶虛擬現實（VR）空間，隨著覆雜的「化身」和實時面部跟蹤即將出現，該平台（元宇宙）可將用戶數據的收集推向一個新低高度，將遠遠超出Facebook所及。

Meta並未透露有關DeepFace的具體計劃，但該公司承諾，會讓用戶隨時了解即將發生的變化。

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責任編輯：李勝君