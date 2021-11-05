  • 25°C
香港時間 : 20211105日 (五) 03:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Meta澄清：Facebook關閉面部識別系統 　惟「元宇宙」產品繼續使用

股市 02:35 2021/11/05

分享：

Meta澄清指Facebook關閉面部識別系統，惟「元宇宙」產品繼續使用。（法新社資料圖片）

據報道，Facebook本周早些時候宣布，將不再在其平台上部署面部識別技術；但Facebook母公司Meta今日稱，這一承諾不適用於其「元宇宙」（metaverse）產品。

令隱私倡導者和面部識別系統批評者感到高興的是，Facebook本周一表示，將關閉其面部識別工具，並刪除收集的超過10億人的面部模板。Facebook的面部識別技術主要用於識別上傳照片中的人，以便進行標記，因此備受爭議。

雖然Facebook不再使用面部識別技術，但其母公司Meta今日稱，這一限制不適用於其「元宇宙」產品。

Meta發言人格羅斯（Jason Grosse）稱：「我們相信，在保持隱私、控制和透明度的前提下，這項技術有可能在未來賦予積極的使用案例。我們將繼續探索這一方法，同時考慮我們未來的計算平台和設備，如何能更好地滿足人們的需求。」

該報道稱，Meta在大舉進軍「元宇宙」的過程中，將繼續使用各種生物識別工具，其中包括備受爭議的DeepFace算法。DeepFace是一項人工智能技術，將Facebook面部識別系統生成的面部模板與用戶照片進行匹配。

Meta的「元宇宙」是一個多用戶虛擬現實（VR）空間，隨著覆雜的「化身」和實時面部跟蹤即將出現，該平台（元宇宙）可將用戶數據的收集推向一個新低高度，將遠遠超出Facebook所及。

Meta並未透露有關DeepFace的具體計劃，但該公司承諾，會讓用戶隨時了解即將發生的變化。

相關新聞：美企搶先申請Meta商標 向FB索價近1.6億出售

【Facebook改名】Meta聚焦元宇宙定位　前Google CEO：發展伴隨更大隱憂

Facebook宣布改名為Meta 以元宇宙連繫人與人

責任編輯：李勝君

Facebook（美：FB） 美股 Meta 元宇宙 VR Facebook 人工智能

上一篇文章

藍色起源起訴NASA失敗 未能推翻SpaceX 29億美元登月合同

下一篇文章

【新冠疫苗】美國政府強制私企員工接種疫苗　料明年1月4日生效
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【HSBC滙豐】英國最快本周開始加息、滙豐逆市揚　高盛上調滙豐盈測及目標價
【HSBC滙豐】英國最快本周開始加息、滙豐逆市揚　高盛上調滙豐盈測及目標價
【儲局議息】儲局本月啟動收水　不急加息
【儲局議息】儲局本月啟動收水　不急加息
【美股市況】標指納指破頂　納指升0.9% 道指跌145點 紐約期油收跌2.5%（不斷更新）
【美股市況】標指納指破頂　納指升0.9% 道指跌145點 紐約期油收跌2.5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR低港3.3%　夜期跌111點　北水轉吸9億
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR低港3.3%　夜期跌111點　北水轉吸9億
【開市9點半】儲局縮買債符預期過關　港股仍慢熱　下一步等什麼？
【開市9點半】儲局縮買債符預期過關　港股仍慢熱　下一步等什麼？
【恒指夜期+ADR】夜期升72點　滙豐ADR越47關　北水走資逾7億沽小米（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升72點　滙豐ADR越47關　北水走資逾7億沽小米（不斷更新）
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款