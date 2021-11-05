【國際油價】OPEC+維持每日增產40萬桶石油計劃 油價反覆

▲ OPEC+拒絕12月超量增產，美國重申考慮採取全面措施，油價迅速轉跌。（法新社資料圖片）

石油出口國組織與產油國盟友（OPEC+）堅持12月增產40萬桶/日的原定計劃，油價短綫漲幅擴大，紐約油和布油分別重上82和83美元。但美國國家安全委員會隨即重申將考慮在能源方面採取全面措施，國際油價掉頭下挫，倫敦布蘭特期油曾失守83美元。

OPEC+聯合部長級監督委員會建議維持當前逐步增產計劃不變，無視美國總統拜登施壓要求加快增產請求。

以沙特和俄羅斯為首的OPEC+產油國聯盟決定堅持原有逐步增產計劃，12月共增產40萬桶/日。有媒體稱，本次會議還決定不會向產量低於配額的成員國提供補償增產機制。

曾擔任過俄羅斯油長的副總理諾瓦克讚揚OPEC+正致力於確保市場穩定，今年四季度和明年一季度可能出現石油需求的季節性下降，全球油需仍面臨新冠疫情的壓力。曾要求本國加快增產的阿聯酋則稱，石油市場沒有供應不足，OPEC+認為明年一季度會出現石油供給盈餘，「OPEC+目標是市場平衡，而不是具體價格。」

美國國家安全委員會隨即重申，將考慮在能源方面採取全面措施。美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan上周曾拒絕透露美國和其他主要石油消費國，是否正在考慮協調釋放他們的戰略石油儲備。

在OPEC+拒絕超量增產的消息發布後，紐約期油價格漲幅擴大，一度重上82美元水平，但隨後回吐全部短線漲幅並轉跌，輕微跌穿80美元。

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責任編輯：李勝君