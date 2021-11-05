【券商點睇】政策預期逐步修復 醫藥板塊點揀？

天風證券指出，第三季以來，醫藥板塊震蕩下行，7月開始，南京等地區疫情反覆在一定程度上影響第三季醫療服務及醫療器械等細分領域的經營與銷售，並在該期業績中傳導和體現。目前第三季報已披露完畢，行業短期並沒有較強的政策和業績驅動力形成持續的催化和驗證，因此預計後續將以個股行情為主。

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該行建議重點關注「性價比策略」的個股選擇思路，結合估值、業績趨勢、股價催化的匹配作為前提進行篩選。醫療服務方面，目前各地醫療服務價格調整已進入窗口期，且近期康復醫療支持政策進一步落地，促進行業發展。政策預期修復方面，帶量採購的拐點已出現，從關節國家集採結果看，無論是監管部門還是投標企業都更趨理性，後續如胰島素等生物藥品類格局相對更好，預計最終結果將好於普通化學仿製藥。

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此外，醫保談判可以謹慎樂觀，今年醫保談判核心關注品種依然是PD-1，如果最終談判結果好於市場預期，創新藥相關標的預期有望改善。經營業績改善方面，部分公司經過較長維度的經營和股價調整後，經營基本觸底，後續業績有望穩健增長。

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性價比策略精選個股包括信達生物（01801）；醫療服務看好康寧醫院（02120）、海吉爾醫療（06078）；創新產品關注君實生物（01877）、歸創通橋（02190）、康諾亞（02162）、康希諾（06185）及百濟神州（06160）。

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記者：林衛