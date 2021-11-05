【券商點睇】第三季行業景氣至最壞時刻 造紙業靜待加價時機

第三季以來，在需求偏淡的行情下，造紙行業的產業鏈去庫承壓，漿系紙價格底部調整，廢紙系平穩提價，導致板塊景氣度觸底。供應方面，受東南亞疫情反覆、國內外紙品價差拉大的影響，文化紙、箱瓦紙淨進口量提升帶來增量供給，對國內紙價形成壓制。

【券商點睇】政策預期逐步修復 醫藥板塊點揀？，請按【見下頁】

更重要是，下游需求偏淡，旺季不旺。其中，雙膠紙受雙減的影響，下游補庫動力不足；銅版紙受海外需求平淡的影響，出口仍較疲軟，出口轉內銷對國內供需造成壓力。白卡紙、箱板紙則更多受國內社零消費需求疲軟的影響，整體庫存去化緩慢。

【異動板塊】風電設備股全綫向上 金風科技升逾一成續創新高，請按【見下頁】

雖然漿價自4月開始回落，但龍頭企業普遍在上半年擁有低價木漿庫存或者自身木漿自給率較高，因此即便第三季漿價延續回落態勢，企業並未受益。此外，海運費、國內供需缺口影響，國廢價格逐步抬升；煤炭等能源價格攀升進一步加劇紙企的成本壓力。

【延伸閱讀】大行報告：星展預測恒指未來12個月目標28500點 推薦10隻必買股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

國金證券預計，近期各紙種已開始提價應對，從短期看，需求不足令提價效果打折，但新增產能投資延續低迷的狀態，以及「雙碳政策」下，未來擴張的緊約束，令造紙行業中長期供給釋放帶來限制。隨着龍頭企業份額繼續提升，助力各個細分紙種競爭格局優化。一旦需求向好，該行認為造紙行業的基本面將發生顯著改善。

【同場加映】iM會客室：美聯儲收水 科技股靠元宇宙領放

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛