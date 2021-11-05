【玩樂優惠】立冬將至 海洋公園水上樂園推208元快閃門票優惠 較高位價460元大劈54%

於今年9月下旬開幕的海洋公園水上樂園，是亞洲首個兼唯一一個全年、全天候開放的臨海水上樂園。水上樂園門票採用「動態定價」，開幕初期票價曾高見每張 460元，加上入場後需要另外加錢租借儲物櫃，人均消費動輒逾500元。踏入11月，本港將迎寒意，天文台預料一道冷鋒會本周日（7日）晚上、即「立冬」當天抵達華南沿岸，溫度將大跌。海洋公園於周四（4日）宣佈推出快閃優惠，從周四起，連續三個星期四，於下午5時開售，限時4小時以208元推出成人票，及146元的小童票。

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雖然樂園方面指是次快閃優惠只限時4小時，換言之應在周四晚上9時或會恢復原價，本刊記者於周四晚上11時30分瀏覽水上樂園的購票系統，仍見到成人及小童票的價錢分別為208元及146元，有意用優惠價購票的朋友，仍可到網站碰運氣。

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值得留意的，是以上超值快閃門票讓探險家可於指定日子的下午2時後才可以入園，適合一家大小於放工及放學後入場玩耍。



天氣轉涼，水上樂園早已為一系列室內及半室外設施裝上恆溫系統，配合安裝於多個室外排隊位置的暖燈，讓遊人可在一年四季、任何時間都可以在舒適的環境下與親朋挈友玩盡園內設施。遊人也可到園內餐飲地點，一嘗熱騰騰的美食如：漢堡包、拉麵、海鮮喇沙，以及溫暖入心的飲品等。

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水上樂園門票的動態價格收費於2021年11月22日至12月5日期間，將低至成人港幣 280元及小童港幣200元#，讓大家盡情入園激浪滿 fun。



此外，海洋公園有效「智紛全年入場證」及「無限FUN入場證」持有人於2021年11月3日至12月19日期間，可以額外9折優惠購買指定日期全日入場門票。每次交易最多可購買四張成人及四張小童門票。





備註：

# 請參閱水上樂園官方網站了解最優惠價格及門票供應情況。

有關公園之開放時間及設施，請參閱：按此

海洋公園水上樂園官方網站：

waterworld.oceanpark.com.hk/tc/

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記者：陳詠妍