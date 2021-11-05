【政策方向】調查反映人行減息降準機會低 市場漸對放水無期望

根據路透社的調查顯示，市場認為短期內中國人民銀行不會動用價格型政策工具，在11月完全不會出現包括下調一年期存款基準利率、公開市場逆回購利率和中期借貸便利（MLF）等政策性利率的舉措，未來三個月展望亦如是。

【券商點睇】政策預期逐步修復 醫藥板塊點揀？，請按【見下頁】

存款準備金率方面，僅有兩家受訪機構預計11月可能降準，雖較10月調查時的增加一家，但占比極低，不足以改變政策穩定的大方向；本次預計未來三個月中國可能降準的機構數量為19家，較10月調查時的27家大幅減少，佔比約23%。顯示年內MLF到期壓力巨大，亦未阻市場對再一次降準預期的持續降溫。

【延伸閱讀】大行點睇：高盛發表共同富裕受惠股名單 覆蓋50隻中資股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

目前政策預期平淡，債市缺少明確的方向，受訪機構預計11月將以休養生息為主，主要利率債和信用債月末收益率估值較10月末實際值變動多在5個基點以內。

【同場加映】iM會客室：美聯儲收水 科技股靠元宇宙領放

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛