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【政策方向】調查反映人行減息降準機會低 市場漸對放水無期望

股樓投資 14:52 2021/11/05

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根據路透社的調查顯示，市場認為短期內中國人民銀行不會動用價格型政策工具，在11月完全不會出現包括下調一年期存款基準利率、公開市場逆回購利率和中期借貸便利（MLF）等政策性利率的舉措，未來三個月展望亦如是。

【券商點睇】政策預期逐步修復 醫藥板塊點揀？，請按【見下頁

存款準備金率方面，僅有兩家受訪機構預計11月可能降準，雖較10月調查時的增加一家，但占比極低，不足以改變政策穩定的大方向；本次預計未來三個月中國可能降準的機構數量為19家，較10月調查時的27家大幅減少，佔比約23%。顯示年內MLF到期壓力巨大，亦未阻市場對再一次降準預期的持續降溫。

【延伸閱讀】大行點睇：高盛發表共同富裕受惠股名單 覆蓋50隻中資股，請按【見下頁

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目前政策預期平淡，債市缺少明確的方向，受訪機構預計11月將以休養生息為主，主要利率債和信用債月末收益率估值較10月末實際值變動多在5個基點以內。

【同場加映】iM會客室：美聯儲收水 科技股靠元宇宙領放

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記者：林衛

中國 減息 經濟 中國人民銀行

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