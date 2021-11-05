【展覽好去處】南豐紗廠舉行《土生洋相: 香港手工西裝發展史》 展出Anson Lo、Edan特製西裝

南豐紗廠由明天(5日)起至11月28日舉辦以手工西裝為主題，與文化者共同策劃、結合研究與訪問的《土生洋相: 香港手工西裝發展史》，由西裝穿針引線，體現時尚文化原貌，回顧「香港製造」的昔日光輝，向一班曾經苦心鑽研香江工藝的裁縫們致敬。

《土生洋相: 香港手工西裝發展史》重現經典裁縫店場景，展覽中央放置標誌著本地匠人精神的裁縫八呎工夫枱，同場展出八套極具代表性的西裝，配以影樓佈置與中環名勝擦鞋檔，當年時尚文化躍現眼前。另外，南豐紗廠亦會舉辦多個週末主題活動，包括大師對談、劉天蘭講座、袖扣工作坊等，希望能讓大家參與其中，細緻地以不同形式展現本地西裝歷史，從而引申至生活品味、態度，以至時尚藝術追尋。

展覽展出八套屬於不同年代具代表性的西裝，套套經典，當中包括有設計師鄧達智於七十年代時所穿的西裝校服、八十年代代表有李我叔，其西裝盡顯專業形象及其殿堂播音員地位。而且展覽特別展出了由詩閣精心為2021年人氣劇集《大叔的愛》中兩位主角MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）和 Edan Lui（呂爵安）所度身訂製的手工西裝，讓市民瘋狂打卡。

西裝友當然少不了皮鞋，因此展覽亦於紗廠內重置了年代產物 - 擦鞋檔，重現香港盛極一時的街頭行業。而早年大部分藍領少有穿洋服，只有往影樓拍個全家福才會西裝骨骨，故此紗廠亦撐起了影樓佈景，為年長的朋友們築起集體回憶打咭位。展覽期間，訪客凡於南豐紗廠消費滿港幣$300，憑即日消費單據(最多兩張)，可以免費換領南豐紗廠「土生洋相」限定公仔紙一張。數量有限，換完即止。

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責任編輯：羅浩濂