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【內房危機】陽光城ABS展期方案獲持有人同意 先付10%本金、其餘延期一年支付

股市 07:21 2021/11/05

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【內房危機】陽光城ABS展期方案獲持有人同意 先付10%本金、其餘延期一年支付

陷入債務違約邊緣的內房股陽光城（深：000671），有傳債務危機出現積極進展。外電報道，陽光城一筆即將到期的12.7億元人民幣資產支持證券（ABS），獲持有人會議通過，延期一年支付至2022年11月8日到期，惟需於11月前先付10%本金，其餘金額延期一年支付，利息亦照常計算。

這筆陽光城發行的深圳證交所ABS「20陽光優」債券存量規模為12.7億元人民幣，加上6.5厘的票面利率，總規模13.53億元人民幣，有效期為1+1年，到期日為222年11月18日，本月回售。

陽光城表示，本次陽光城ABS展期方案獲得了大多數支持票，充分展現了債券投資人理性決策，給予陽光城集團渡過「至暗時刻」的極大支持。

原本陽光城11月面臨多筆債務到期，總規模約為40億元人民幣，包括信託ABS「20陽光優」，發行規模為12.7億，加上利息共13.53億；4.99億元人民幣的供應鏈融資，加上利息共5.17億元人民幣 ；2.47億美元的美元債，加利息折算共17.34億元人民幣；一筆6.4億元的私募債，加利息共6.74億元。

此外，11月份，陽光城還有5筆信託即將到期，發行規模約1.3億元人民幣。

同日，陽光城發公告指，控股股東陽光集團因其部分賬戶維持擔保比例低於平倉線，於2021年11月1日至11月3日期間通過集中競價的方式被動減持8361.25股，占公司總股本的2.02%。

相關文章：【內房危機】陽光城陷違約邊緣　稱明年1月前到期美元債已溝通展期計劃　境內債全日跌40%

【新股IPO】深上市公司陽光城　擬分拆物管公司陽光智博來港上市

編輯：曾樂詩

深圳證券交易所 陽光城（深：000671） 債券

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