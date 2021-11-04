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508億奪中環海濱地王　恒地︰四叔好開心　料總投資約630億　不排除合作發展

股樓投資 22:28 2021/11/04

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發展局公布，中環新海濱3號用地由恒地（00012）以508億元投得，創下本港歷來最高造價地皮紀錄。地皮早前透過「雙信封制」方式招標，以綜合考慮設計和地價因素。發展局指，是次「雙信封制」的價格建議和非價格建議的評分比重相同，各佔百分之五十，標書評審委員會按照招標文件的準則評審標書後，中標標書總得分為100分，即恒地提交的標書在地價及設計建議上皆為表現最好，而有關地價建議為508億元，每平方呎樓面地價達31,462元，中標價與市場估值相符。

在設計方面，恒地主席李家誠表示，預計投資630億元將項目打造成世界級地標，發展計劃以「橋」作為設計概念，加強中環內陸和海濱的連接，同時帶來大量的綠化及公共空間。他續指，項目總建築面積約為161萬平方呎，將分兩期發展，除建築物樓面面積外，另有超過30萬平方呎會建造都市公園及綠蔭廣場等。恒地集團聯席主席李家傑表示，集團創辦人「四叔」李兆基對投得地皮感到非常高興，又指項目有達4.8公頃綠化空間屬相當難得，會用心建造創新舒適空間，回饋社會。

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恒地副主席兼執行董事林高演指，地皮由集團獨資投得，若有其他發展商有合作意願，不會抹殺合作發展的可能性。在投資回報方面，他指出，現時中環寫字樓及商場平均呎租約處於130至190元水平，若以此租金計，預計回報率約為4至6厘。此外，他亦提到集團資金充俗，足以即時支付項目地價，淨負債比率仍屬於合理水平，故派息政策完全不變，亦沒有計劃供股。

資料顯示，地皮共收到6份標書，除了中標的恒地，入標財團包括新地、九倉置業、長實和華懋，以及信置夥拍招商局置地及鷹君合資入標。當中，有4份標書未達到價格和非價格「雙信封」同樣合格的基本要求，餘下兩份符合要求的標書中，以恒地最終總分較高勝出。

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撰文 : 謝昕蕎

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