【著數優惠】滙豐 Reward夥港鐵 推出「獎賞錢」兌換「MTR 分」功能 可換領免費港鐵車程或精選禮品

消費市道暢旺，各大商戶全力谷優惠吸客。其中滙豐 Reward+ 應用程式推出全新功能，信用卡持卡人可選擇將「獎賞錢」兌換成「MTR 分」，成香港首家與 MTR Mobile 合作之銀行，進一步擴闊「獎賞錢」的用途至換領港鐵優惠。

由即日起，滙豐信用卡主卡持卡人可登入 Reward+應用程式，以 $1「獎賞錢」兌換 300「MTR 分」。除了透過乘搭港鐵，或於港鐵商場及車站商店購物賺取「MTR 分」，滙豐信用卡客戶可靈活運用額外的賺分渠道。「MTR 分」的用途廣泛，可用於換取不同獎賞，包括免費港鐵車程、票價折扣優惠、電子優惠

券及港鐵精品。

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由即日起至 2021 年 12 月 31 日，持卡人更可享$1「獎賞錢」兌換 450「 MTR分」的優惠 1，加上 MTR Mobile 新用戶可額外獲取 150「 MTR 分」，合共高達 600「 MTR 分」，即雙倍積分。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示：「滙豐一直領導香港信用卡市場發展，加上港鐵是全港最主要的公共交通營辦商，

兩家公司攜手合作可以為客戶帶來更多創新和實用的服務。滙豐 Reward+ 和MTR Mobile 利用應用程式介面接合，方便持卡人將『獎賞錢』即時兌換成

『MTR 分』，換領免費車程或票價折扣優惠。我們將繼續與不同夥伴合作，拓展獎賞錢的靈活性，滿足客戶不斷轉變的需要。」

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港鐵公司香港客運服務總監楊美珍表示：「『MTR 分』自 2020 年 5 月推出以來廣受歡迎，我們的顧客可以輕鬆地透過乘搭港鐵，以及在港鐵車站商店和商

場消費賺取積分，然後兌換乘車優惠和其他獎勵。 我們很高興與香港最大的信用卡發卡機構合作，為我們的顧客提供另一種方便的方式賺取『MTR 分』，並

享受更多優惠。」

*注：最高可兌換$120「獎賞錢」。於兌換首$120「獎賞錢」後，持卡人可以繼 續以$1「獎賞錢」兌換至300「MTR分」的兌換率將「獎賞錢」兌換至 「MTR分」

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記者：陳詠妍