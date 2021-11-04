【美股業績】莫德納上季純利33億美元　下調全年疫苗銷售額預期　早段插逾16%

▲ 【美股業績】莫德納上季純利33億美元 下調全年疫苗銷售額預期

莫德納（Moderna）（美：MRNA）公布第三季度業績，遜預期。第三季度收入為5億元（美元，下同），低於市場預期的62.1億元，收入按年升3084.7%，純利為33億元，去年同期則虧損2.33億元，攤薄後每股收益為 7.7元，低於市場預期的9.05元。

產品銷售收入為48.1億元，當中疫苗銷售額佔2.08億元。

輝瑞下調全年業績指引，預計今年將提供7至8億劑疫苗，低於此前預期為8至10億劑，同時預計2022年的銷售額將從之前估計的200億元減至150至180億元。莫德納表示，更長的國際運輸和出口交貨時間，可能會令交貨時間移至2022年初。

莫德納首席執行官Stephane Bancel表示，公司正在確保疫苗在低收入國家亦有機會使用，今年將有10%的疫苗供應為低收入國家，而明年的銷量將顯著增加。

莫德納股價急挫16.75.%，現報287.97元。

更多美股新聞

相關文章：【美股業績】輝瑞上季多賺1.3倍 上調全年收入及盈利指引 料疫苗交付量達23億劑

【美股業績】Starbucks上季中國業務受疫情拖累 股價跌逾7%

【美股業績】受惠商品服務和旅行娛樂支出增加 美國運通純利按年增70%

編輯：曾樂詩