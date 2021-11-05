【HSBC滙豐】滙豐擴大要求全體員工接種疫苗　仍准以每兩周一次檢測代替、恒生今日發通知（第二版)

▲ 【HSBC滙豐】滙豐擴大要求全體員工接種疫苗 仍准以每兩周一次檢測代替

中港有傳年底前有機會恢復通關。HSBC滙豐周四（4日）通知員工，擬擴大接種新冠疫苗員工的覆蓋範圍，由以往只限核心營運員工（critical staff）接種疫苗，擴展至包括外判商的全體香港員工，但繼續准以每兩周一次定期檢測代替疫苗接種。據悉，恒生銀行 （00011） 都有類似要求。

恒生銀行發言人回應時確認，今天發出員工通知，積極鼓勵員工及外判商員工接種疫苗。如未有接種疫苗則需每兩周接受一次有效檢測。

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滙豐周四（4日）在內部通知指，即日起所有香港員工，包括外判商及第三方服務提供商員工，都會納入接種疫苗的範圍。

仍未接種首劑疫苗的員工，滙豐建議應該在11月30日前，接種第一劑疫苗，或每兩星期進行一次檢測直至接種首劑疫苗為止。

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金管局、證監會、積金局等監管機構，在10月底向業界發指引，要求業界強烈鼓勵員工接種新冠疫苗，或進行每兩周一次的病毒檢測。其中，積金局在指引上明確要求強積金受託人和主事中介人實施「以接種疫苗取代定期檢測」安排。

（第二版加入恒生銀行回應）

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