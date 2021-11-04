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【HSBC滙豐】滙豐擴大要求全體員工接種疫苗　仍准以每兩周一次檢測代替

Hot Talk 20:30 2021/11/04

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【HSBC滙豐】滙豐擴大要求全體員工接種疫苗　仍准以每兩周一次檢測代替

中港有傳年底前有機會恢復通關。HSBC滙豐今日通知員工，擬擴大接種新冠疫苗員工的覆蓋範圍，由以往只限核心營運員工（critical staff），擴展至包括外判商的全體香港員工，但繼續准以每兩周一次定期檢測代替疫苗接種。據悉，恒生銀行都有類似要求。

中港通關商討據報進入最後階段、必須先在港取得「綠色健康碼」　機場擬分隔內地與國際航班旅客｜可見【下一頁】

滙豐在內部通知指，即日起所有香港員工，包括外判商及第三方服務提供商員工，都會納入接種疫苗的範圍。

仍未接種首劑疫苗的員工，滙豐建議應該在11月30日前，接種第一劑疫苗，或每兩星期進行一次檢測直至接種首劑疫苗為止。

滙豐未打針員工10月起須自費定期檢測、有醫生紙可豁免｜可見【HSBC滙豐】

金管局、證監會、積金局等監管機構，在10月底向業界發指引，要求業界強烈鼓勵員工接種新冠疫苗，或進行每兩周一次的病毒檢測。其中，積金局在指引上明確要求強積金受託人和主事中介人實施「以接種疫苗取代定期檢測」安排。

相關文章：

【滙豐HSBC】滙豐另類谷針　若完成接種疫苗、非同一工作地點同居職員可恢復上班（第三版）

【疫苗接種】金管局要求銀行2周內交接種疫苗名單　鼓勵業界參考「疫苗假」安排

金融機構 病毒檢測 疫苗 強積金 香港金融管理局 香港 滙豐控股（00005） 銀行 證監會

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