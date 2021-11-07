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【宏觀術數@iM網欄】2022壬寅流年風水 先機早著 避凶篇

名人薈萃 09:19 2021/11/07

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立冬既過，又去到一年最後的季度。不同術數使用曆法稍有不同，有以立春、冬至，以至部份主張以立冬節作換年計算。不論是想趁過年前裝修家居一下，或作風水佈局，早些落實方案又的確較「著數」的。

 

好處何在？ 風水佈局的吉凶星煞每年都會飛臨居所不同方位，其中的三煞、二黑、五黃，又或是太歲位置一般都不宜於該年內作動土或搬動傢俱，以免發動凶焰致禍。如果想為家居重新裝修或更動風水佈局，某些坐向如太歲的東北位（寅宮），歲破星的西南位（申宮），假若剛好是家居門戶坐向，便可免則免。基於「風水輪流轉」的原則，每年吉凶星飛臨位置並不相同，這些改動趁今年辛丑年完成便較為穩妥。大裝修固然要留意居所的坐向是否犯煞，就算計劃作小改動化煞，例如明年二黑位置在西南位，想加銅錢或葫蘆化煞，若果等到過了立春又需要打釘或鑽孔，便容易動起土煞，如能早著先機先作化解，便可省卻不少煩惱。

 

除了避煞以外，有些吉利趨旺的風水佈局，如果冬至後適合佈置的話，便能早約一個半月「早做早享受」，對年尾重要的時節或商業關口有時也不無小補呢。

 

今期先介紹要趨避的煞星以避凶，下期再介紹吉星以趨旺氣。一般流年凶煞都可以在《通勝》中查到，日謙也於以下列舉出來方便速覽：

 

 

太歲 歲破 兩者必然180度相對，明年分別為坐東北偏東及西南偏西。如果家居大門或坐方正好在這兩個方位，立春後都不宜作大裝修，如果入伙前裝修，也不宜先在這兩個方位開始動土。（其他凶煞原則大致相同。）太歲宜坐不宜向，如果居所為坐東北偏東向西南偏西，只要不動土，本來不會有問題的。但是明年西南方又剛好飛星的二黑病符星飛臨，動土也是發動病符星，特別是家中有女性長者或老人家更為不利。「太歲頭上動土」不利大家都可能會有聽過，歲破星則易招是非訴訟，居所如果坐向為這兩個方位，明年可不得不防。

 

三煞方 分為年三煞和月三煞，此處集中在年三煞。三煞又分為劫煞、歲煞和災煞，聽名稱都知並非「善類」了。三煞明年在北方（亥、子、丑方），俗語說要避免坐正「三煞位」，即辦公室和家居都不宜坐在以中心立極的北方位置，也不宜於此方動土或搬動傢俬等。惟今年（辛丑年）的二黑星也在北位，要改動便宜趁年尾擇吉進行。

 

「五黃星」： 為玄空飛星的大煞，明年流年守在中宮，即居所的中央位置。此星屬土煞也是不宜動土，並且也不宜於該位置有紅色、紫色、橙色等物件或地氈，否則便容易火生土而生動。此外，部份家居廚房在屋的中間位置，風水上已犯上「火燒心」的毛病，流年五黃重逢，如果宅內或主人運程適逢不利，便要小心易有心血管、血壓等毛病，可盡量避免明火煮食以減輕。

 

「二黑病符星」：明年病符星坐西南方，如前提及此亦為歲破位置，如為坐向更切忌動土，必要維修也宜擇吉行之為宜。病符星易招慢性或長期疾病，且對家中女性長者或老人家不利，如本身此方位為大門等常動的位置，便宜以金屬擺設如銅錢、金屬葫蘆等化煞，更具體則和居所本身飛星盤互動配合更佳。

 

作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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