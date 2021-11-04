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【元宇宙】Facebook關閉人臉辨識系統　高層：不包括Meta元宇宙產品

環球政經 22:04 2021/11/04

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上周宣布改名為「Meta」的Facebook（FB）在周一（1日）宣佈在下個月底之前，將逐步關閉臉部辨識系統，刪除超過10億用戶的臉部樣板，同時關閉臉部辨識軟體，以防侵犯用戶隱私。不過，Meta負責人工智能的副總裁Jerome Pesenti，Meta 發言人Jason Grosse澄清，以上承諾並不包括元宇宙（Metaverse）產品。

據外媒Recode報導，Meta早已開始探索如何將生物識別技術整合到元宇宙中。Meta亦保留了支援相片臉部辨識功能的複雜演算法「DeepFace」。Jerome Pesenti稱，這項技術在未來可為使用者帶來正面體驗，同時亦可維護隱私、控制權和透明度。Meta將繼續探索，並思考未來在運算平台和設備如何滿足人們的需求。

Meta不排除在未來使用「DeepFace」，Google母公司Alphabet（GOOGL）等科企，亦早已將臉部辨識技術整合至安全監控攝影機。在未來的虛擬實境（VR）亦預計會蒐集更多生物辨識數據。

 

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責任編輯：黃苑筠

 

元宇宙 Meta 人工智能 VR Alphabet Facebook

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