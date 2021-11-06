【清酒新世界@iM網欄】華麗的公主 華姬櫻．二

前幾天有人問到「華姬櫻」的名稱由來，其實藏主在訪問中也提及，「華」是指盛宴華麗的裝飾；「姬」就是公主的意思，同樣也可說是姑娘或富貴人家的女兒；「櫻」是指日本的國花—櫻花，對於皇族來說日本的國花是梅花，但平民百姓是不能使用梅花的，所以一般都會以櫻花作國花。簡單來說華姬櫻一名隱含很華麗、小公主及櫻花的意思！

接著就要介紹了華姬櫻三款不同的清酒，分別為五百万石的橙雅、しずく媛的紅雅和雄町的紫雅，每款清酒的酒標上均看到一個美麗女子，就好像華麗的公主一樣，一看就知道清酒是出自華姬櫻。

首先介紹「橙雅 五百万石 純米吟醸酒」，實際上它的味道比只看精米步合的判斷還要好，開封後沉穩的味道會隨時間增加卻溫和地呈現，帶有柔軟的米飯香氣，以及清爽的餘韻。此外，淡淡的果香會在鼻腔飄蕩，絕對是一款大方得體的清酒。

至於「紅雅 しずく媛 純米吟醸酒」就有點不一樣，清酒是以果香為主，擁有香蕉的香氣，還有濃郁的米香。清酒會在口中慢慢地把米的甜香散發出來，流入喉嚨時會感受到強而有力的複雜味道，酸度和酒度非常平衡，回味餘韻時略帶點自然的苦味。這是一款破格突圍的清酒，具有強烈的米味和非常舒適的濃度，但不會太濃，試過就會明白。

「紫雅 雄町 純米吟醸酒」的精米步合為60%，酒精濃度為正常的16度，是一款帶有傳統米香味道的清酒，其中平靜而濃郁的鮮味給人成熟的感覺，以及濃濃的辛辣有力地流入喉嚨，慢慢會感受到米飯的濃郁。

以上這三款酒還有生酒和濁酒的版本，有機會到日本的話一定要試試更多不同的款式！



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作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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