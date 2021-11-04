世糧署再籲Elon Musk捐錢　稱數日內公布方案

日前，聯合國世界糧食計劃署（WFP）呼籲Tesla（TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）捐出60億美元以解決全球飢荒問題。對此，Elon Musk表示只要提出解決方法就會捐錢。事件在近日又有新進展，David Beasley再次呼籲Elon Musk捐出部分身家，並在數日內公布解決方案。

被叫捐2％身家救飢荒 Elon Musk：說清楚解決方法即刻捐錢 【下一頁】

David Beasley表示，將在未來幾天公布一份廣泛而詳細的計劃，可以幫助43個國家4,200萬名處於饑荒邊緣的人士，預料需要66億美元（約513.8億港元），較之前所提出的金額多出6億美元。

WFP日前公開點名Elon Musk，指只要他捐出60億美元，即2％身家，即可解決全球飢荒問題。Elon Musk在周日回應，如果WFP能夠解釋如何用這筆錢解決全球飢荒，並公開會計報告，他會立即出售Tesla股票然後將其捐出，

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責任編輯：黃苑筠