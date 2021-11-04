【零售綠債】綠債代幣化入場門檻低至100元？　金管局：綠債交易將會接近實時交收

▲ 金管局市場發展處主管許懷志（左二）表示，概念有助大幅縮短綠債的發行及交收時間。

金管局在金融科技周活動公布2項新舉措，其中一項有關綠色債券代幣化。金管局市場發展處主管許懷志表示，概念除容許零售投資者參與及投資綠債，同時有助大幅縮短綠債的發行及交收時間，更提供實時的環境效益數據。

金管局推兩新金融科技項目：零售綠債代幣、反洗錢合規實驗室｜可見【下一頁】

許懷志與國際結算銀行創新樞紐（BISIH）轄下香港中心團隊出席論壇時表示，綠債代幣化的好處包括可以將債券交收時間由一般的2、3日縮短至接近即時完成，而且可以將發行、企業行動、利息支付等過程完全自動化。

金管局夥BISIH轄下香港中心完成的「Project Genesis」，完成在港向零售投資者發行代幣化綠色債券的概念認證。根據會議展示的短片，團隊建立的原型（Prototype）之一「Liberty」，將零售投資者綠債的投資門檻降低至100元，更可以隨時在手機查看實時的環境效益數據，又提供個人對個人（P2P）兌換等功能。

BISIH香港中心團隊表示，香港分布式分類帳技術（DLT）的發展在國際上絕對領先，除有信心概念可以將綠債的發行時間縮短一半及接近即時交收，相信更可以幫助減低整體成本8%。

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