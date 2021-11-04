【FinTech】滙豐：平均每個工作日推一新數碼產品　過去兩年推逾200項數碼服務

▲ 滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶體驗策劃及市場主管許長虹表示，2020年以來滙豐已推出超過200項數碼服務及產品。（滙豐提供相片）

疫情促使數碼發展，而且虛擬銀行面世，推動銀行業在數碼化急起直追。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶體驗策劃及市場主管許長虹表示，今年以來平均每個工作日都推出1個新的數碼功能，而大數據是未來發展零售銀行業務的關鍵。

許長虹出席金融科技周論壇時表示，疫情後客戶習慣改變是由環境改變促成。隨著客戶對銀行使用習慣及期望轉變，銀行服務亦要作出相應提升，例如過往客戶經理充當「大數據」的角色，但就難以提供標準的數據及達至規模效益，因此在現今市場數據基礎就是發展關鍵。

滙豐：2020年以來已推逾200項數碼服務及產品

因此，許長虹續指，今年以來平均每個工作日都推出新的數碼功能，2020年以來已累積推出逾200項數碼服務及產品，包括幫助客戶簡化流程的手機銀行流程等。

他續指，目前滙豐95%的銀行交易均以數碼渠道完成，全港的銀行用戶人口中每2個就有1個是滙豐客戶，而電子錢包PayMe更已吸納250萬名用戶。

Mox：務求將客戶融入產品開發過程

同場另一虛擬銀行Mox行政總裁、上任個多月的胡博思（Barbaros Uygun）在會上指，客戶現時期望有個人化及即時的銀行服務，而在開發及構建新產品時，會視客戶融入整個團隊，從而打造出符合客戶期望的產品或服務。

大灣區方面，許長虹表示近年滙豐在資金流、數據流和人才流三個領域均作積極投資。單計「跨境理財通」，「南向通」客戶只需30分鐘便可完成開戶；截至目前，滙豐在大灣區現有26間分行中設立近60間滙豐大灣區理財通中心，並建立5,000人的理財通服務員工隊伍，今年在香港會再增聘300、400名理財專員。

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