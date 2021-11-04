  • 25°C
香港時間 : 20211105日 (五) 19:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費熱話】香港CHANEL手袋一年內三度加價 經典款加至逾7萬

理財智慧 19:12 2021/11/04

分享：

繼CHANEL今年初及7月曾兩度宣布加價，法國時尚品牌CHANEL再在11月進行第3次價格調整。跟據CHANEL香港官方網站顯示，熱門款手袋「Classic Flap Bag」的加價幅度最高更達13.5%，當中大號的價格衡破70,000元，加價至73,400元。

CHANEL手袋是名牌手袋界的經典保值之選，價錢亦不定時會加價，特別是經典熱賣的款式，CHANEL手袋價錢經常有調整，經典袋款平均加幅 10%，最高加幅可達 25%，可見CHANEL手袋價錢只會有加無升。

【大行點睇】一文看盡5大內銀股績後 大行最新評級和目標價 詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】
#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
責任編輯：龍紀瑩

手袋 Chanel 時尚 經濟 香港 品牌 法國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

世糧署再籲Elon Musk捐錢　稱數日內公布方案
世糧署再籲Elon Musk捐錢　稱數日內公布方案
【秋天好去處】元朗「全新」度假營人均$460 3歲小朋友免費 有10款主題小屋「打卡」 一起在星空下BBQ
【秋天好去處】元朗「全新」度假營人均$460 3歲小朋友免費 有10款主題小屋「打卡」 一起在星空下BBQ
【買樓理財】年紀漸大　拒捱貴租租一世樓　即花410萬買屯門樓上車
【買樓理財】年紀漸大　拒捱貴租租一世樓　即花410萬買屯門樓上車
【著數優惠】（附教學）港鐵商場派2萬份電子優惠券 每用戶最多可領共900元優惠 11月8日準時入MTR Mobile APP搶
【著數優惠】（附教學）港鐵商場派2萬份電子優惠券 每用戶最多可領共900元優惠 11月8日準時入MTR Mobile APP搶
【展覽好去處】南豐紗廠舉行《土生洋相: 香港手工西裝發展史》 展出Anson Lo、Edan特製西裝
【展覽好去處】南豐紗廠舉行《土生洋相: 香港手工西裝發展史》 展出Anson Lo、Edan特製西裝
調查指逾4成港人有計劃移民 近6成擬於5年內離開 平均移民預算250萬港元
調查指逾4成港人有計劃移民 近6成擬於5年內離開 平均移民預算250萬港元
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款