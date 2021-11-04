【消費熱話】香港CHANEL手袋一年內三度加價 經典款加至逾7萬

繼CHANEL今年初及7月曾兩度宣布加價，法國時尚品牌CHANEL再在11月進行第3次價格調整。跟據CHANEL香港官方網站顯示，熱門款手袋「Classic Flap Bag」的加價幅度最高更達13.5%，當中大號的價格衡破70,000元，加價至73,400元。

CHANEL手袋是名牌手袋界的經典保值之選，價錢亦不定時會加價，特別是經典熱賣的款式，CHANEL手袋價錢經常有調整，經典袋款平均加幅 10%，最高加幅可達 25%，可見CHANEL手袋價錢只會有加無升。

【大行點睇】一文看盡5大內銀股績後 大行最新評級和目標價 詳情請看【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩