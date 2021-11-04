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法國瑪麗皇后200年歷史稀世之寶 112顆鑽石手鐲拍賣估價過千萬

理財智慧 19:12 2021/11/04

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據路透社報道，拍賣行佳士得（Christie's）透露，法國瑪麗皇后（Marie Antoinette）的鑽石手鐲將於下週在瑞士日內瓦拍賣。

路易十六的妻子瑪麗皇后風華絕代，鍾情各種奢華珠寶，不惜大撒金錢訂購鑽石珠寶，並於1776年訂購一件共計鑲嵌112顆鑽石的可轉換式珠寶，可以組成手鐲或項鍊佩戴，當時總價25萬英鎊，這在當時是一筆天文數字。

這件珠寶是一對的鑽石手鐲，呈三排鑽鍊形式，最大顆的鑲嵌在中間，左右延伸出各8顆鑽石，扣環處裝飾了尺寸較小的5顆鑽石，透過扣環互接，兩條手鐲可以連接在一起，變成嵌上112顆鑽石的項鍊。佳士得表示，手鐲現在是歐洲皇室的財產，預計將在11月9日的拍賣會上拍出2百萬至4百萬美元，換算後為逾千萬港元。

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責任編輯：龍紀瑩

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