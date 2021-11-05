貝索斯誠邀上太空 影帝湯漢斯嫌貴狠拒

亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯旗下藍色起源（Blue Origin），已安排兩次太空旅行。荷里活影帝湯漢斯透露，貝索斯曾邀請他乘坐藍色起源火箭上太空，但湯漢斯認為貝索斯開出的價錢太貴而拒絕對方。

【COP26】貝索斯坐私人飛機到場 環保人士轟虛偽 【下一頁】

貝索斯又有新搞作 將興建多用途商業太空站 【下一頁】

湯漢斯（Tom Hanks）周二（2日）於美國廣播公司（ABC）的節目上，為周五（5日）首映、由他主演新科幻電影《Finch》宣傳。

▼ 點擊圖片放大 +2

湯漢斯透露雖然獲貝索斯（Jeff Bezos）邀請上太空，但形容價格實在太貴：

價錢大概係2.8億（美元）咁上下。 （It costs like $28 million or something like that. )

湯漢斯更向主持表示：

但我唔會畀成2.8億，你都知道啦，我哋依家可以模擬體驗上太空。 （But I ain't paying $28 million.You know what, we could simulate the experience of going to space right now.）

貝索斯完成太空旅行 大讚「最美好的一天」 【下一頁】

湯漢斯更似乎想搞搞新意來宣傳新戲，他生鬼地坐在凳上模仿坐在火箭搖晃的動作，並得意地表示：「我唔需要畀2.8億都做到呢點。」

雖然湯漢斯嫌藍色起源的太空之旅是天價，但《Insider》報道，湯漢斯早已支付25萬美元（約195萬港元），預訂維珍航空創辦人布蘭森（Richard Branson）旗下維珍銀河創辦人的太空機票。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲