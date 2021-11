貝索斯誠邀上太空 影帝湯漢斯嫌貴狠拒

亞馬遜(Amazon)創辦人貝索斯旗下藍色起源(Blue Origin),已安排兩次太空旅行。荷里活影帝湯漢斯透露,貝索斯曾邀請他乘坐藍色起源火箭上太空,但湯漢斯認為貝索斯開出的價錢太貴而拒絕對方。

湯漢斯(Tom Hanks)周二(2日)於美國廣播公司(ABC)的節目上,為周五(5日)首映、由他主演新科幻電影《Finch》宣傳。

湯漢斯透露雖然獲貝索斯(Jeff Bezos)邀請上太空,但形容價格實在太貴:

(It costs like $28 million or something like that. )

湯漢斯更向主持表示:

但我唔會畀成2.8億,你都知道啦,我哋依家可以模擬體驗上太空。

(But I ain't paying $28 million.You know what, we could simulate the experience of going to space right now.)