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再點名馬斯克捐身家 世界糧食計劃署寫埋計劃書

環球經濟金融 08:35 2021/11/05

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聯合國世界糧食計劃署（WFP）行政總裁比斯利，早前點名Tesla創辦人馬斯克捐2%身家，稱有助解決全球4,200萬人的飢荒危機。此番說話引來馬斯克回應，要對方解釋怎樣運用這筆錢就會捐。比斯利周四（4日）再次在Twitter點名馬斯克，並為他撰寫捐款計劃書。

世界糧食計劃署點名 馬斯克2%身家夠解決全球飢荒 【下一頁】

比斯利（David Beasley）上月26日接受訪問時，他點名馬斯克（Elon Musk）及Amazon創辦人貝索斯（Jeff Bezos），指他們只要捐出60億美元（約468億港元、相當於馬斯克2%身家），就有助拯救4,200萬受飢荒之苦的人。

馬斯克其後回應指，只要WFP能解釋清楚這筆錢如何能解決飢荒，他會立刻出售Tesla股票及捐錢。

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被要求捐2%身家應對飢荒 馬斯克：證明點用我即捐 【下一頁】

比斯利周四於Twitter發文，回應馬斯克早前提出WFP該如何使用金錢的問題。比斯利為馬斯克撰寫計劃摘要，展示WFP如何實現有關提議。比斯利指，每日付出0.43美元（約3.35港元），幫助43個國家共4,200萬名處於飢荒邊緣的民眾，一年只需要66億美元（約515億港元），接近他要求馬斯克捐贈身家的數額。

WFP官網

比斯利更在WFP官網列出43個國家或地區的相關數據，特意為馬斯克撰寫援助計劃，更透露未來數天會公布詳細計畫。

責任編輯：郭麗明

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