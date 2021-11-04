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聯儲局正式宣布退市　通脹難測加息或加快

宏觀解讀 19:02 2021/11/04

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聯儲局一如預期宣布退市，本月開始將逐步每月減少買債150億美元，意味明年6月將結束每月1,200億美元的購債計劃。比較令市場意外的是，聯儲局表示已經準備根據經濟狀況調整減少買債步伐。筆者認為，此舉將提高聯儲局的政策彈性，為一旦通脹持續升溫而需要提前結束買債及加息鋪路。總括來說，聯儲局已訂下明確的退市路綫圖，在通脹仍然持續高企下，提前加息的機會相對較高，貨幣政策正常化的步伐將領先歐洲及日本央行，中長綫美元仍然傾向上行。

人民幣方面，美元兌人民幣徘徊在6.4關口附近，人民幣一籃子指數持續走高，並攀升至5年半高位。儘管近月人民幣不利因素增加，人民幣仍然處於非常穩定的狀態，可能與疫情反覆，供應鏈大亂下中國出口持續強勢有關。過來數年，海外資金持續流入人民幣資產的動力亦不容忽視，值得留意的是，人民幣在全球儲備貨幣的佔比持續增加，意味環球央行可能將資金長期投資在人民幣資產上，有關資金並非熱錢，導致人民幣升值步伐傾向穩定。然而，一旦疫情進一步放緩，供應鏈正常化下中國的強勁出口不太可能持續，經歷一段時間的資金配置後，全球央行購買人民幣資產的步伐亦可能趨向放緩。因此，筆者仍然維持人民幣將會輕微走弱的觀點不變。

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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