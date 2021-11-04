【大行點睇】火電新能源收益成本均改善 中金提高華能國際目標價

中金發表報告，指華能國際 （00902） 業績已於上季見底，在上季末各生產要素均有改善，包括電價政策開放定價，月度市場電成交格已在高位交易，煤炭增產及政府調控煤價等，均有助改善公司收入及成本。

延伸閱讀 彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

中金又指，華能國際新能源對收入的貢獻持續增加，有望捕捉綠色轉型的機會，在大基地項目逐步落地、風機成本降低及明年上半年硅料供應增加，均對新能源業務有所刺激。此外，煤電關係得到改善，公司火電收入穩定，有望令公司價值得到重估。

中金把華能國際評級由「中性」增至「跑贏行業」，目標價亦提高至4.9元。

同場加映 【iM會客室】美聯儲收水 科技股靠元宇宙領放

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機