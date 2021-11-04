【餐飲業回暖】中菜館「龍圖閣」人均消費升4成　惟小店生意淡薄嘆成本高

▲ 有中菜館表示生意已回復至疫前水平，店內的「D區」貢獻約3、4成收入。（資料圖片）

政府統計處公布，今年第三季食肆總收益價值按年上升43.8%，當中以酒吧及中式餐館的表現最為良好，總收益按年分別上升88.9%及61.6%。有業者表示生意已回復至疫前水平，但亦有小店坦言未有明顯改善。

【餐飲業回暖】今年第三季食肆收益價值按年升43.8% 中式餐館表現良好 按年收益升61.6%

【餐飲業回暖】中式餐館第三季食肆收益升61.6% 業界預計第四季表現更好

尖沙咀中菜館「龍圖閣」生意亦見明顯改善，負責人陳強透露，最近餐廳的人均消費按年增長3至4成，整體生意亦見相應增長。他指，生意額已逐漸回復至疫情前的水平，店內的「D區」貢獻約3、4成收入。有不少顧客亦比以往揀選更多貴價菜式，例如海鮮、燉湯等。

試推貴價圍餐 最高過萬元

陳強認為，第四季生意將會持續改善，看好未來市道。特別是步入年尾旺季，冬至、過年等宴會，他預計業務將會平穩向上。考慮到今年市況改善，陳強透露：「今年將會推出早一兩年不敢推出的貴價菜單、圍餐，包括海魚、鮑魚及花膠等。」他解釋，早一兩年推出的圍餐主要以2000元至5000元為主，今年則會推出8000至過萬元的款式，希望測試市場反應，料過節時市民會有意欲「食好啲」。

小店生意未受惠

不過，有小店則表示生意未見明顯改善。位於中環的餐廳「O-bento」，其執行董事黃子信透露，現時生意只恢復至疫情前的3成水平。市民仍然傾向選擇平價食物，且餐飲業競爭加劇，故小店生意未能受惠。

她又指，有些餐飲業員工是長期病患者，未能接種疫苗；定期進行病毒檢測又過於昂貴，致他們寧願辭職。此變相令人力資源短缺，已打針的員工時薪由60元，升至最高80元，餐飲業者經營百上加斤。

【疫市營商】SHAKE SHACK X HYPEBAE推3日快閃POP-UP 太古廣場獨家發售（多圖）

記者：葉泳珊