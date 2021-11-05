【可持續時尚】港創訂製時裝品牌　採天然物料零浪費剪裁　疫市攻線上平台

▲ 蔣韻薇日前接受本報訪問時指出，畢業後到倫敦Alexander McQueen工作室取經後返港，2017年瞄準訂製時裝市場，設立個人品牌。

時下愈來愈多時裝品牌重視可持續發展，港創訂製時裝品牌Bettie Haute Couture創辦人蔣韻薇指，在倫敦藝術大學修讀服裝設計時，已發現可持續性對於時尚的重要性，故品牌在運用布料及製作過程中減少浪費和污染，貫徹可持續發展概念。

留意不少消費者怕撞衫，喜愛尋求個性化的訂製服裝。蔣韻薇日前接受本報訪問時指出，畢業後到倫敦Alexander McQueen工作室取經後返港，2017年瞄準訂製時裝市場，設立個人品牌。

品牌以自家手繪風格作招徠，由訂製男裝起家，續於2019年推出女裝訂製系列，主攻奢華精緻女裝。她指演變過程中，均有融入個人化及可持續設計理念。

其中在物料應用上，採用純天然、可再生且可生物分解物料，包括羊毛、棉或真絲製作。

使用羊毛製作，比一般布料及綿所消耗的水資源少。

製作過程中，採用Zero Waste（零浪費）剪裁方法，即配合特別裁剪技巧，減少剪裁過程中所消耗布料約40%。

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拓客製化制服 重可持續發展

但她坦言，要實踐以上概念有一定困難，例如選取羊毛物料、在設計及剪裁上取得平衡等。「香港夏天炎熱，要選擇甚麼類型羊毛，也是一大學問。幸好有相熟的歐洲物料合作商，在可持續發展方面已有豐富經驗，可向其取經。」

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除可持續發展概念突圍，她在Alexander McQueen工作室的經歷，發現自己擅於手繪具特色的圖案，於是將手繪圖案應用在西裝里布上，為消費者訂製具個人故事、特色的服裝，增加吸引力。

一般每年9月至翌年1月為訂製服裝旺季，去年受疫情打擊，綫下人流大減8成。曾參加CENTRESTAGE（香港國際時尚匯展）虛擬時裝展拓知名度，又靠團隊人脈宣傳應對，開拓客製化公司、團隊制服業務，並靠口碑繼續拓展新客源，亦開始嘗試B2B行銷模式，最終令旺季生意額增加20%至30%。

該品牌營運總經理David透露，為應對疫情，今年初開始花約5位數字設立網店平台，並加大社交平台宣傳。惟留意網上宣傳策略與綫下有別，需首先聚焦單價較便宜的產品作推廣，吸引受眾。

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先攻綫上平台 冀進軍歐市場

品牌產品單價由4,000多元起，訂製系列則逾萬元。目前消費者變得花錢更審慎下，須把較小額、仍具有獨特的手繪風產品放在網上平台，提升接觸客戶機會。

他指，近月平均在社交平台上約花1,500元投放廣告，每月穩定增加約30至40人關注。他與品牌創辦人都希望，首5年在港站穩腳後，再拓展歐洲市場，因近年不少歐洲消費者嘗試購買具有特色小眾品牌。早前其網店及社交平台均獲得不少歐洲消費者關注，並陸續收到定單，故期望先在綫上進軍歐洲市場，夥拍如紅酒、手錶品牌拓知名度，待疫情緩和後，落地設工作室。

記者：張寶燕