【2021稅貸戰】滙豐稅貸息1.57厘 發鈔行中次低

▲ 滙豐新出稅貸，借150萬元最平息1.57厘，在發鈔行中屬第2低息。

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龍頭發鈔行終於出招搶稅務貸款商機，滙豐（HSBC）今天（11月5日）新出「交稅萬應錢」計劃，最低稅貸息1.57厘，以貸款額150萬元及還款期12個月計，優惠截止期至今年12月12日。單以發鈔行比併，以渣打香港 （02888） 的稅季分期貸款，最低息1.18厘，為大行中最低，中銀香港 （02388） 稅貸息則為1.6厘。

若計及財務公司及虛擬銀行等14間金融機構，渣打為市面第2大最平息，僅次於大新 （02356） 的1.08厘，華僑永亨信用財務則以1.28厘排第3。滙豐位列第9低息，中銀香港排名10大列。

渣打稅貸息1.18厘【下一頁】

觀乎今年已推出稅貸計劃的14間業界，各出奇招搶綠色炸彈的戰場，至於以現金回贈相較量，花旗銀行以4000元為傳統銀行最高，渣打也有3000元，恒生為2000元，高踞現金回贈3大超豪榜。另外，中銀香港現金回贈為700元，滙豐現金回贈300元。要是把財務公司計在內，Aeon信貸財務以1萬元現金回贈為最疏爽，但其最低稅貸息為3.12厘，亦是全城最高。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪