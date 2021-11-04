【餐飲業回暖】中式餐館第三季食肆收益升61.6%　業界預計第四季表現更好

▲ 有商戶表示，第三季的餐飲表現大幅好轉，主要得益於消費券和防疫措施放寬，並預計第四季度可再上升約10%。（資料圖片）

政府統計處今日（4日）公布，今年第三季食肆總收益價值的臨時估計為245億元，按年上升43.8%。按食肆類別分析，中式餐館的表現良好，與上年第三季比較，總收益上升61.6%。有商戶表示，第三季的餐飲表現大幅好轉，主要得益於消費券和防疫措施放寬，並預計第四季度可再上升約10%。

【餐飲業回暖】今年第三季食肆收益價值按年升43.8% 中式餐館表現良好 按年收益升61.6%

餐務管理協會會長楊位醒表示，數字升幅是預料之內，增幅主要來自旺季收益和疫情好轉。他指出，政府降低防疫條例的門檻，對業界的生意大有裨益。他相信，疫苗接種比率升高，市民更安心外出用膳。年尾是傳統的消費季節，社團和婚宴等活動於往年停擺，變相會高度集中在今年。因此他預計，今年第四季度的食肆總收益可升至70%；他反映，2020年的全年食肆總收益只有約793億，有信心今年可達900多億，增長約20%。

增聘人手 應對年尾需求

煌府集團主席陳首銘同樣認為，業界的形勢已好轉，因此對數字升幅並不意外。他表示，上年第三季度前期的疫情較嚴重，今年相比之下，收益自然上升不少；加上政府近期放寬出行，以及消費券等一眾因素推動，市民外出用膳的比率大升。

對於今年第四季度的表現，他預計，受惠於年尾舉辦的喜慶活動和婚宴，中式餐館的總收益數字可再上升約10%。因此有已計劃於近期增聘人手，來應付屆時的顧客需求。他指出，本地的餐飲勞動市場有復甦的跡象，人工比起往年需增長約10%，才可吸引到更多員工應聘。

不過他認為，雖然D類處所的宴會上限已增至240人，但數量遠遠不及疫前水平，希望政府考慮再放寬上限人數，讓今年年尾至明年年初的宴會活動得以更好舉辦。

【電子消費券】消費券效應不如預期？ 食肆盼次輪消費券更多用於飲食

【ESG】 疫下企業食肆遇困 推動ESG難過急

記者：李智美