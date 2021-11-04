【新股IPO】分眾傳媒擬香港H股上市　市值逾1100億人幣、2015年從美股回A

▲ 【新股IPO】分眾傳媒計劃來港上市

以電梯媒體廣告業務冒起的分眾傳媒（深：002027）公布，董事會通過發行H股香港主板上市議案，分眾傳媒未公布集資目標、發行股權比例，僅稱會與相關機構商討。分眾傳媒表示，在香港上市，可推進公司國際化戰略、增強核心競爭力、拓寬融資渠道。

分眾傳媒成立於2003年，2005年於美國納斯達克交易所上市，其後2013年退市，再於2015年底回歸A股，公司主要經營電梯電視、電梯海報、晶視影院及終視賣場廣告業務。

分眾傳媒A股今日升4%至7.76元（人民幣；下同），年初至今股價累跌23%，市值仍達1121億元。

分眾傳媒上周公布第三季業績，公司第三季度營收為38.2億元，按年增17.1%；季度純利為15.2億元，按年增10.4%。

總結首三季，分眾傳媒年內營收按年增41.6%至111.5億元，純利按年增100.8%至44.2億元，其中樓宇媒體營業收入為102.7億元，按年增33.7%；影院媒體實現營業收入為8.5億元，按年增422.5%。

分眾傳媒預告，全年盈利料為60.2億至62億元，相當於按年增長50.4%，反映第4季盈利明顯放慢。公司解釋，受宏觀經濟及疫情反復影響，下半年廣告市場需求承壓，但消費品領域仍保持穩定增長。

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編輯：曾樂詩