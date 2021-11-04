【光伏股】確認部分產品於美國被扣留 隆基股份指對公司營運影響有限

昨日市傳A股隆基股份（滬：601012）的光伏產品在海外被扣留，隆基股份發布公告，指有部分出口到美國、合共40.31MW的組件產品因美國海關的暫扣令而被扣留，本批貨品約佔隆基股份去年度出口美國銷量的1.6%，然而公司目前對美國市的發貨仍然正常進行。

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公司表示，美國海關的暫扣令暫時沒有對公司營運有重大不利影響，公司會持續關注及評估有關事件對公司美國市場的影響。公司又表示，產品銷售佈局全球，並沒有對美國市場有重大依賴。

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