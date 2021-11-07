【Slashie發展】時裝設計師創自家同名品牌　進軍教育界傳承環保時尚

本地時裝設計師陳綽盈，自2015年起創立同名品牌「DORISKATH」，以「一裙多穿」概念設計女性禮服、休閒衣系列以突圍。

創業以外，陳綽盈還是擁有多重職業及身份的斜槓族（Slashie），同時擔任創意總監及形象顧問等。近年更陸續展開教育工作，冀傳承文化與推廣環保設計。

原來她愛上時裝設計，源於兒時的願望：「想為媽媽設計『好靚嘅衫』。」早年更遠赴倫敦中央聖馬丁設計學院（Central Saint Martins College）攻讀時裝設計，在盛產時裝設計名師的時尚教育重地取經。

推訂製套餐 疫市吸目標客

她發現，有不少女性顧客反映想擁有專屬自己的婚紗及晚裝，惟基於本港居住環境擠迫難以存放，難以達成心願。在完成學業返港後，日漸萌生以一裙多穿的設計概念，製作禮服及休閒衣系列，解決這些本港獨有的時裝難題。

一裙多穿是指透過可拆卸的設計細節，將禮服或休閒衣變身多款穿搭，例如讓婚紗可以改成晚裝重穿；可節省購買禮服預算，同時減少浪費，符合環保原則。

女性顧客既可滿足擁有專屬嫁衣的願望，衣服又可以有更多用途，並非僅穿一次就要收藏起來。

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事實上，開設DORISKATH品牌是陳綽盈第二次創業。她認為自己在心態、發展策略及設計風格方面均有轉變，變得更懂享受過程之餘，也找到了繼續發展個人事業的路向。盡管去年新冠肺炎疫情突然來襲，她與團隊也能迅速配合品牌固有特色找到應對方案，推出訂製日常服飾單品等「套餐」，吸引目標顧客。

她笑言，開展第一次創業之前：

原本在英國完成學業返港後，並沒想過即時開始工作，只想結婚生仔。怎料回港後，身邊陸續有朋友想我為她們製作婚紗。

她抱着幫朋友設計嫁衣的心態開始小試牛刀，於2007年正式開設婚紗晚裝店。

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發展自家品牌 須定位清晰

雖然該婚紗店的款式比傳統款式新派現代，不過都是由客人主導設計意念再執行創作。後來更有顧客反映，不信該店的婚紗是由她親自設計，反指是抄襲或賣貨，令她感到灰心喪氣。最終於2014年把心一橫，結束經營該婚紗店。

其後她再檢視原先不足之處，續探索開設更具獨有風格的同名自家品牌，定位亦大有不同。

市場上婚紗店眾多，為何別人會特別記得某些品牌呢？我相信因為他們都有特別的主題，讓人留下深刻印象。所以，我也希望當客人想擁有一裙多穿的婚紗時，便想起我們。

在第二次創業時，她便聚焦發展其構思已久的一裙多穿理念，更堅持由設計師親自主導創作。

她認為，發展自家品牌時，必須找到清晰的定位、方向，包括製作原創產品、Signature Piece（代表作）等，再積極尋求曝光機會拓知名度，都是十分重要的策略。

添中性男裝產品綫 增瑜伽服

品牌早前又將一衣多穿概念引入新產品綫，開拓中性款式、男裝產品綫，自家瑜伽服等。並且首次夥拍首飾品牌創作多用途飾物，可作手鏈、衣領扣及西裝外套扣，延伸其創作理念。

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經歷兩次創業，陳綽盈回想在2014年關閉婚紗晚裝店後，更大膽的作出新嘗試，從頭做起需要很大決心，投入更多時間及努力。同時，縱有好的設計，作為本地小品牌也需要時間、網絡等擴知名度，吸引新顧客。

陳綽盈指，幸好在2015年碰巧收到貿發局電郵，提及Fashion Hong Kong的丹麥時裝周活動，令她的作品找到曝光機會。「當時沒想過寂寂無名的新品牌，有機會在國際時裝設計舞台上嶄露頭角，讓大家認識香港的時裝設計師。」

其後更獲該局多次幫助，開拓人脈網絡。去年新冠疫情嚴重，團隊遂轉戰CENTRESTAGE時裝虛擬展，走到綫上平台，吸引到更多潛在客戶主動聯絡洽商。

展開教育工作 宣揚環保時裝

除了自家品牌的生意之外，她去年也展開了教育工作，讓專上學院的學生了解時裝演變過程，以及舉辦一些工作坊。當中還會教學生更多環保時裝的知識，期望有助啟發他們思考，激發創新思維。

未來她還計劃，繼續以教育工作為重點發展方向，向下一代傳承所學。

記者：張寶燕

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