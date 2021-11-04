▲ 【業績｜濠賭股】澳博第3季虧損擴大21%至12.48億元 博彩淨收益增1.71倍

澳門博彩 （00880） 公布第3季業績，期內虧損12.48億元，按年增加21.05%；今年首3季虧損27.14億元，按年增11.05%，公司解釋，虧損是反映上葡京開業前開支及折舊以及利息支出的負擔。

澳門博彩第3季度博彩淨收益為22.76億元，按年增1.71倍；首9個月則為73.52億元，按年增43.79%。

經調整LBITDA2 為4.60億元，按年收窄41.18%；經調整LBITDA率為19.1%。今年首3季的經調整LBITDA為9.70億元，較去年同期的17.66億元收窄。

澳博稱，路氹的上葡京綜合度假村已於7月30日開業。截至9月底，上葡京之總投資成本為378億元，當中今年首9個月產生開業前開支為8.60億元。上葡京第3季度毛收益為1.28億元，包括博 彩毛收益為6,900萬元及非博彩收益為5,900萬元。經調整開業前開支為 3.00億元後，經調整物業LBITDA為1.76億元。

截至9月底，澳博錄得現金、銀行結餘、短期銀行存款及已抵押銀行 存款為27.95億元，債項則為204.06億港元。循環信貸融資為100億元，當中49億元尚未提取。

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編輯：李哲毅