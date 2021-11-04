▲ 【COP26】歐達禮：IFRS基金會設ISSB理事會訂ESG全球一致披露標準 國際證監擬背書

ESG投資持續增加，但不完整和不統一匯報基準成為投資者評估企業表現和風險的難題，國際會計準則（IFRS）基金會本周宣布成立可持續發展準則理事會（ISSB），期望制定全球性ESG披露的最可信機制。證監會行政總裁歐達禮代表國際證監組織（IOSCO），在第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）致辭時提及，IFRS是最適合成立國際準則的機構，IOSCO會協助奠定全球基準。

歐達禮指出，欠缺可靠資訊的情況，令投資者無法作出有根據決定，引起有關資產錯誤定價、資金錯配及「漂綠（greenwashing）」相關風險的疑慮。

他表示，IOSCO數個月前已認為IFRS基金會是最合適組織，成立國際準則釐定理事會。由ISSB設定的標準，有望為IOSCO內130個證券監管成員提供重要資訊，有利投資者調整其投資策略以配合全球轉型至淨零排放的趨勢，亦將降低一直存在的漂綠風險。

MSCI倡全球強制披露氣候相關信息 助滿足投資者ESG投資需求，可見【下一頁】

歐達禮：IOSCO會協助ISSB普及化 如同20年前的國際會計準則IFRS

IOSCO宣布，會積極參與本周發表的氣候相關披露標準原型（prototype climate standard）技術準備工作，為ISSB提供起步點。

歐達禮承認，現時基準制定碎片化，令人擔心難以達成全球一致的可持續發展標準，但認為IOSCO可以充當一眾市場監管機構成員之間的溝通橋樑，以便落實全球一致的可持續匯報標準，如同20年前，IOSCO促成轄下成員機構在各自的本地市場採納國際會計準則IFRS，過程中IOSCO會針對ISSB標準的內容作出詳細的技術性評估。

歐達禮表示，多家主要的國際可持續發展標準制訂機構已同意與ISSB合併，「這是一項重要的發展，這些機構已就制訂氣候相關披露標準的原型投放大量資源，是落實國際標準工作的成功關鍵」。

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