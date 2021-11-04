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英研究指HPV疫苗早打更有效 患子宮頸癌風險可降9成

環球經濟金融 18:42 2021/11/04

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英國研究發現，女性在10多歲時接種人類乳頭瘤病毒（HPV）疫苗，與未接種HPV疫苗的女性相比，患子宮頸癌的風險大幅降低近九成。研究亦指，若女性愈早接種HPV疫苗，子官頸癌發病率亦愈低，研究人員形容是「歷史性」時刻。

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英國癌症研究中心資助有關HPV疫苗研究，研究結果於醫學期刊《刺針》（The Lancet）上發表。研究探討2006年1月至2019年6月期間，已接受過子宮頸篩查的女性數據。

研究發現英格蘭期間有約2.8萬宗子宮頸癌確診、以及30萬宗子宮頸上皮內瘤（Cervical Intraepithelial Neoplasia， 簡稱CIN）的癌前嚴重病變個案。

研究指，其中在12至13歲已接種HPV疫苗的女性，在20多歲時患子宮頸癌風險較未接種的女性低87%；而14至16歲接種HPV疫苗，子宮頸癌發病率降低 62%。此外，在16至18歲期間接種疫苗的女性，子宮頸癌發病率降低亦減少34%。結果反映愈早接種HPV疫苗，患子宮頸癌風險愈低。

美父母趕為子女約打針 恐兒童過節中招 【下一頁】

與未接種HPV疫苗的同齡女性相比，已接種疫苗的年輕女性患子宮頸癌的個案減少約450宗、癌前嚴重病變個案亦大減約1.72萬宗。

英國癌症研究中心的首席執行官米切爾（Michelle Mitchell）指，研究表明HPV疫苗能保護成千上萬名女性避免患上子宮頸癌，屬歷史性時刻。

責任編輯：郭麗明

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