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Tesla將向倫敦Uber供車　以促進電動車普及化

環球政經 20:24 2021/11/04

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Uber宣布，Tesla將從周三起，提供給希望購買或租借環保車的倫敦Uber司機，作為促進使用電動車計劃的一部分。雙方合作亦標誌著Uber的「2025 年在倫敦的所有車輛實現全電動化」的承諾踏出了關鍵的一步。

【美股焦點】Cathie Wood旗下ARKK 十月錄得10％升幅 Tesla和Coinbase貢獻最大 【見下頁

由於Uber在2019年1月起，推出了清潔空氣費（clean air fee），倫敦乘客每英里車資增加了3便士，目前已收取了逾1.35億英鎊，這筆錢將用於幫助司機使用電動車。Uber發言人表示，一名司機有大約 3,500 至 4,000 英鎊可用於轉用電動車。

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此計劃可令到逾4,000名Uber司機在倫敦改用電動汽車，該公司預計到2021年底，倫敦將有2萬名司機升級為電動汽車，從而令到Uber在倫敦擁有全球最多的電動車。

 

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撰文 : 陳楚琨

電動車 汽車 經濟 司機 Tesla Uber 倫敦 英鎊

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